劉揚偉：鴻海深化BOL模式 強化全球供應鏈韌性

鴻海目標透過全球產能靈活調度與在地採購策略，強化供應鏈韌性，協助客戶因應市場變局。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉在最新營業報告書中指出，面對全球關稅政策升溫、地緣政治角力加劇及總體經濟不確定性，關稅與地緣政治已不再只是短期成本變數，而是牽動供應鏈重整的長期驅動力。鴻海將持續深化「BOL（Build、Operate、Localize，建置、營運、在地化）」區域營運模式，透過全球產能靈活調度與在地採購策略，強化供應鏈韌性，協助客戶因應市場變局。

劉揚偉表示，2025年全球科技產業面臨劇烈結構性震盪，在全球關稅政策升溫及供應鏈重組壓力下，企業營運面臨前所未有挑戰。不過，隨著全球主要雲端服務供應商（CSP）持續擴大人工智慧（AI）資本支出，產業投資重心已從終端消費市場，轉向以「算力」為核心的雲端基礎建設。

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劉揚偉提到，憑藉多年深耕的全球製造版圖及BOL模式，公司展現高度彈性的供應鏈調整能力。透過跨區域產能靈活調度與深化在地採購，不僅有效降低單一國家關稅政策變動帶來的風險，也能協助客戶縮短交付週期、確保供應鏈穩定，進一步鞏固鴻海在全球科技供應體系中的戰略地位。

劉揚偉強調，公司正穩健從傳統製造代工，轉型為「科技製造平台服務公司」。在AI基礎設施領域，鴻海提供從關鍵零組件、模組設計、液冷散熱技術，到整機與機櫃整合（Server／Rack）的一站式解決方案，搶攻AI算力建設商機。

從營運結構來看，鴻海2025年全年營收突破8.1兆元、年增逾18%，創歷史新高，其中雲端與網路產品營收占比達40%，正式超越消費智能產品的38%，成為集團最大事業體，顯示營運重心已成功轉向AI與系統整合等技術密集型業務。

此外，劉揚偉觀察，集團每年投入逾1000億元研發經費，聚焦AI高效能散熱、智慧製造自動化及電動車關鍵模組，同時依循「3+3+3」策略布局數位健康、半導體及低軌衛星等新興事業，打造多元成長曲線。

展望2026年，劉揚偉認為，儘管全球經濟成長預估維持約3%的溫和水準，但AI基礎設施支出可望維持雙位數高速成長，公司將持續依託全球供應鏈網絡與領先自動化製造能力，全力支援客戶加速AI部署，持續為股東創造長期價值。

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