別以為在省錢！10種「假便宜消費」讓你花更多冤枉錢

外媒報導，10種看似「便宜」但最終會讓你花費更多的錢。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕你是不是為了省小錢，反而花了更多大錢？美國財經網站報導指，當生活成本高漲時，大家都想找方法省錢。但有些看似便宜的選擇，長期下來反而更傷荷包，以下是10種常見例子。

1.轉機航班：別為了省機票錢而選擇轉機航班，結果可能不如預期。消費理財專家Erica Sandberg指出「有兩次轉機的航班看似比直飛便宜，但一旦出現問題，反而可能花更多錢。」原本省下的錢，很可能因此化為烏有。

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2.網購眼鏡：眼鏡（包含太陽眼鏡）價格不低，不論是否有度數。網路上眼鏡價格有時還有折扣，但問題不只在品質，還可能出現尺寸不合或與圖片不符的情況。若退貨政策不好，這筆錢就等於白花。

3.廚具組：為什麼有人願意花300到1000美元（約新台幣9454至3.2萬元）甚至更多購買廚具？專家指出「便宜的廚具組再怎麼吸引人，長期來看幾乎都是浪費錢。」

4.無品牌或低價電子產品：你是否買過便宜手機充電器，或在賣場看到低價筆電？便宜不一定代表品質差，但風險很高。便宜充電器可能幾週就壞，便宜筆電可能一年內就得換電池。

5.床墊：床墊不一定要買最貴的，但也不該買太便宜。選擇中價位、品質穩定的產品，才能在舒適與耐用之間取得平衡。

6.牙科與醫美療程：這類項目不適合貪便宜，即使短期看似省錢。專家建議「一定要找有信譽的醫師。有些人為了便宜出國治療，但可能帶來更多問題，健康不能拿來冒險。」此外，醫療旅遊還需考慮交通與住宿成本。

7.免費試用優惠：許多訂閱服務提供7到14天試用期，但若忘記取消，就會開始每月扣款甚至更多。只有在確定能記得取消的情況下，才建議使用這類優惠。

8.一次性穿搭：快時尚或只穿一次的衣物看似便宜，但頻繁更換會累積成本。「你可能花50美元（約新台幣1575元）買了一雙靴子，但只穿一次，那其實很昂貴；反之，200美元（約新台幣6303元）的靴子如果穿好幾年，反而更划算。」

9.低評價或無品牌家用品：便宜的紙巾、垃圾袋等日用品隨處可見，但品質可能不佳。例如紙巾太薄需要用更多張，垃圾袋容易破裂。建議購買前仔細查看評價，尤其是一星與二星評論，才能了解真實問題。

10.便宜輪胎：每條100美元（約新台幣3151元）的輪胎看似划算，尤其需要更換四條時更有吸引力。但低價不一定更好。中高階品牌通常更耐用、抓地力更佳，長期更經濟，也更安全，畢竟關乎生命安全的東西，不該貪便宜。

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