Liminal Custody攜手台灣大、精誠 攻虛擬資產託管商機

Liminal Custody攜手台灣大、精誠。圖左起為台灣大企業服務事業商務長朱曉幸、Liminal Custody創辦人Mahin Gupta、Liminal Custody台灣區總經理郭姿吟。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機構級虛擬資產錢包基礎設施平台Liminal Custody今日宣布，與台灣大哥大達成策略合作，台灣大取得Liminal Custody在台灣市場的總代理，並將攜手精誠，共同為銀行、虛擬資產服務提供者及企業導入機構級錢包基礎設施之技術服務。

此次合作正值台灣虛擬資產發展的關鍵時刻，Liminal Custody表示，金管會核准5家銀行進行虛擬資產託管業務試辦計畫，在《虛擬資產服務法》通過前，市場對於合規託管基礎建設的需求正大幅成長，雙方可望藉由本次的策略結盟，在服務全台銀行級託管需求上佔據先發優勢。

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Liminal Custody說明，本次合作旨在回應台灣市場目前最迫切的三大需求，包含：

１、提供機構級的虛擬資產安全與治理機制。

２、協助銀行與VASP建構符合法規的基礎設施，助力銀行與VASP在因應未來合規框架時，具備即戰力的合規技術基礎設施。

３、支援新興資產類別，如實體資產代幣化（RWA）與穩定幣支付應用。

Liminal Custody台灣區總經理郭姿吟（Lesley Kuo）表示，台灣正處於虛擬資產發展的重要轉折點。與台灣大的合作，將進一步推動可信賴且合規的錢包基礎設施，讓更多企業能安全地導入虛擬資產。

郭姿吟指出，台灣大與精誠憑藉深厚的金融產業關係與卓越的區塊鏈技術整合實力，將協助Liminal Custody提供解決方案給更多希望能負責任且規模化地投入虛擬資產的大型機構。

Liminal Custody說明，本次合作將鎖定台灣金融與企業市場中的多元客群，包括持牌銀行、證券業者、欲將虛擬資產投資納入策略的上市公司，以及有意升級資安與治理架構的VASP。

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