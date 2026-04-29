藍新金流攜手AFTEE先享後付 擴大多元收款版圖

藍新科技攜手AFTEE先享後付。圖左為藍新科技總經理鍾興博。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕藍新科技旗下第三方支付廠商「藍新金流」今日宣布，與日本金融科技領導品牌「AFTEE先享後付」合作，進一步擴大藍新金流在先買後付的收款版圖。

藍新科技說明，透過雙方策略結盟，消費者無需持有信用卡或註冊會員，即可享有順暢且彈性的分期付款體驗；商家則可提升交易成功率、優化營運效能並且降低對帳成本。藍新金流首波將鎖定「高單價」與「高流動性」兩大應用場景，引領多元收款新趨勢。

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根據趨勢調查報告，亞太地區先買後付市場規模在未來5年持續增長，藍新已於3年前展開布局，此次與品牌「AFTEE先享後付」強強聯手，正是為了滿足消費者對於支付速度與高度便利性的核心需求。

藍新科技總經理鍾興博表示，隨著全球支付行為演化，無需信用卡的分期付款服務進入高成長期，「AFTEE先享後付」嚴謹的風控技術，能為商戶吸引近200萬名追求靈活調度資金的潛在客群，透過導入多元支付工具，為合作商戶開啟全新的數位商機。

藍新集團合作商戶逾40萬間商家，包含大中小規模店家，本次合作首波針對「高單價」與「高流動」消費場景，提供優質支付體驗，包含旅遊、電子產品等高單價場景，以及餐飲、娛樂、交通等高流動性場景。

即日起，藍新金流商家可直接於管理後台一鍵申請，開通AFTEE服務，無須繁瑣的串接流程，協助商家在數位轉型浪潮中，快速搶佔商機。

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