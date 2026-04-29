三星電子提出「禁止工會非法罷工」 南韓法院將於罷工前裁決

針對三星電子向工會提起禁止非法爭議行為之假處分申請案，南韓法院決定於總罷工前夕，下個月13至20日間做出裁決。（彭博社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕針對三星電子向工會提起禁止非法爭議行為之假處分申請案，南韓法院決定於總罷工前夕，下個月13至20日間做出裁決。

《韓聯社》報導，今（29日）上午10點，水原地方法院民事第31庭針對三星電子於本月16日對「超企業勞動組合三星電子支部」及「全國三星電子勞動組合」等兩個工會所提起的禁止非法爭議行為假處分案，召開了首次審訊。

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當日庭審以非公開形式進行，歷時約1小時。除當事人外，事前獲准旁聽的十餘名工會成員亦出席。

在非公開庭審中，三星電子方面透過約50分鐘的PPT發表，說明申請假處分之理由。資方強調維持安全保護設施正常運作，以及防止半導體晶圓變質或損壞作業的必要性，並針對生產設施遭到佔領、爭議行為參與者使用威脅手段等可能發生的非法爭議行為表達了擔憂。

資方提出海外案例，指出美、日、德等主要半導體廠商皆未曾因爭議行為導致設施停擺，並向法院說明，若設施中斷將導致高價設備損壞，事業重啟時間勢必延後。據此，資方強調應在與爭議行為無關的前提下，投入維持晶圓不損壞所需的最小人力。

法院決定於下次庭審（5月13日）聽取工會方面對資方主張的立場。隨後，法院計畫於總罷工預定日5月21日前一天的20日之前做出裁決，因此預計決定將於5月13至20日間裁決。

庭審結束後，超企業勞動組合方律師代表向媒體表示：「工會方亦認同維持保安及安全設施的必要性，雙方原本正就排除生產相關業務進行對話，資方卻突然提出假處分」並指出：「資方至今未向工會及法院提交維持業務所需的最小必要人力數據」。

該律師進一步說明「工會並無佔領設施的計畫，資方將必要性的爭議活動稱為佔領。至於董事長提到的『已做好刑事處罰的覺悟』，是表達在資方已進行刑事起訴的情況下，即便受到壓力仍將貫徹爭議行為的意志，而非意指不惜採取非法爭議行為」。

此前，本月23日，擁有三星電子過半數成員的超企業勞動組合，曾為要求將營業利益的15%作為績效獎金財源，舉行了大規模決議大會，當時有4萬餘名工會成員參與。

工會曾對外宣稱，將從下個月21日起對平鎮辦公室進行為期18天的總罷工，並提及若罷工成功，備份與恢復工作可能耗時1個月以上，恐將對三星電子造成巨大損失。

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