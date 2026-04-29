荷姆茲還有1個巨大風險「藏在海底」被忽視的環節！

持續不斷的伊朗戰爭已對能源供應和區域基礎設施造成嚴重破壞。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰事衝突未解，國際聚焦原油運輸受到荷姆茲海峽航運封鎖的衝擊，但被忽略的海底電纜則在伊朗戰爭中面臨著潛在的巨大風險。

專家對荷姆茲海峽海底電纜的脆弱性表示擔憂，這些電纜對該地區的數位經濟至關重要。這條狹窄的水道因其在全球石油運輸中的重要性而聞名，同時也支撐著多條光纖電纜，這些電纜連接著從印度和東南亞到歐洲的多個國家，途經海灣國家和埃及。

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海底電纜對於傳輸資料和電力至關重要，承載著全球約99%的網路流量，它們在電信、雲端運算和線上通訊中發揮著重要作用。分析師表示，這些電纜一旦受損，可能導致網路速度下降、網路中斷、電子商務中斷和金融交易延遲，從而造成經濟重大損失。

海灣國家，尤其是阿聯和沙烏地阿拉伯，已在人工智慧和數位基礎設施方面投入數十億美元，以減少對石油的依賴，其國家人工智慧公司嚴重依賴海底電纜進行資料傳輸。荷姆茲海峽的主要海底電纜包括亞非歐1號（AAE-1）、FALCON網路和海灣大橋國際海底電纜系統，此外還有更多基礎設施正在建設中。

儘管海底電纜長度不斷增長，但故障數量仍穩定在每年150至200起左右，這主要是由於捕魚和拖錨等人類活動造成的，而國家支持的破壞也是一個潛在風險。其他威脅包括海底洋流、地震和颱風。為了降低這些風險，業界採取了諸如埋設電纜和選擇更安全線路等措施。

持續不斷的伊朗戰爭已對能源供應和區域基礎設施造成嚴重破壞，儘管海底電纜尚未遭受損壞。然而，軍事行動增加了船舶無意中撞擊電纜造成意外損壞的風險。歷史上發生的類似2024年的事件凸顯這些風險。

在衝突地區修復受損電纜面臨許多挑戰，包括獲得許可和應對殘留戰鬥或水雷帶來的危險。衝突結束後，另一個挑戰是重新評估海底狀況，以確保電纜的安全。

如果海底電纜受損，可以使用陸基鏈路等替代方案，但專家警告說，由於容量有限且成本較高，衛星系統無法取代海底電纜。目前，像星鏈這樣的低地球軌道網路對於數百萬用戶來說還不是可擴展的解決方案。

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