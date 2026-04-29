「保誠集團大調查」 50％民眾擔憂自身及家人醫療支出

保誠集團公布調查，50%受訪者擔憂自身及家人的醫療支出，且63%認為保險是應對風險的重要工具（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕保誠集團公布《亞洲年輕世代財務思維》調查顯示，台灣20至35歲族群雖具備高度規劃能力，仍對未來與健康風險感到不安，其中，50%擔憂自身及家人醫療支出，且63%認為保險是應對風險的重要工具。對此，保誠人壽表示，為回應此需求，推出「保心肝重大傷病終身健康保險」，協助填補重大疾病帶來的醫療與收入風險缺口。

根據保誠集團《亞洲年輕世代財務思維》調查，有50%的人對於自身及家人健康狀況與醫療支出等有關問題感到擔憂，反映出在追求職場成就的同時，對於因長期高壓生活可能引發的健康風險，已產生高度的防禦意識。

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保誠人壽表示，數據顯示，63%的受訪者認同保險是應對未來風險與醫療開支的最佳財務緩衝，且在保障對象上，除了自身，更有53%的人主動為父母規劃健康醫療保障。面對醫療費用上漲與生活成本增加的雙重擠壓，年輕世代希望可以獲得最精準的保障。

針對這群發展多元且面臨長遠人生旅程的族群，建立完善的保障防護網是首要任務。對此，保誠人壽推出「保心肝重大傷病終身健康保險」，填補高壓族群在面臨突發大病時，收入中斷與醫療缺口，成為新世代在資產配置中不可或缺的風險守護盾牌

保誠人壽說明，該張保單的主約，商品設計10/15/20年期彈性繳費，並提供了一次到位的終身守護。在保障範圍方面，「重大傷病保險金」涵蓋22項健保署認定的重大傷病；「特定傷病保險金」更針對心、肝等7項特定傷病，提供高達200%保額的給付，為長工時帶來的健康衝擊建構最強後盾。

除了高額的一次性給付，消費者更可彈性搭配「一年期保證續保附約」補足所得替代缺口。該附約投保年齡為0~65歲（續保至85歲），保額最高新臺幣5萬元；若被保人確診「非屬慢性精神病之重大傷病」，將提供每月最高新臺幣5萬元、連續60個月的安心給付。

此外，保誠人壽表示，該附約具備極高彈性，除可搭配保心肝主約，亦可直接附加於現有保誠人壽台幣分紅壽險主約或其他規定主約，惟需注意主約保額需為附約保額之60倍，消費者可視自身需求搭配，是保戶最務實且具延展性的保險組合方案。

以目前30歲的A先生為例，選擇投保「保心肝重大傷病終身健康保險」（主約保額新臺幣120萬元）並搭配附約（保額新臺幣2萬元），繳費20年期，平均每月保費約新臺幣4,387元。若在35歲時確定診斷條款規定之特定傷病並取得重大傷病證明，即可獲「特定傷病保險金」新臺幣240萬元，且在「診斷確定日」後未來5年，每年皆可提出生存證明，可獲每月新臺幣2萬元之「特定傷病照護保險金」，為自己撐起最高新臺幣360萬元保障。

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