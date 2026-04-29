南部幸福企業中鋼要招224名新血 起薪3.4萬到4.56萬元

中鋼招考224名新進員工。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕因應產線及退休人力需求，中鋼將辦理新進人員公開甄試，預計招募224名新進人員，其中，師級人員起薪為4萬5600元，員級人員起薪為3萬4千元，三個月試用期滿後，視個人績效表現辦理新進考評調薪。中鋼也另視營運獲利情況核發獎金及員工酬勞。

中鋼委託國立高雄科技大學辦理新進人員公開甄試，招募224名新進員工，包括機械師級19名、電機師級6名、機械員級156名及電機員級43名。中鋼指出，報名期間自今年4月29日上午9點起至5月13日下午5點止。

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面對全球產業環境變化及追求永續發展，中鋼也全力推動數位轉型、低碳轉型及供應鏈轉型工作，因應AI時代來臨，中鋼於營運、生產及設備3大領域大量導入AI技術，並針對不同工作屬性設計不同的AI培訓課程，養成及提升同仁AI專業，以提高公司營運效率，強調中鋼不是傳統製造公司，朝數位轉型邁進。

中鋼也建立完善的人才培訓制度，提供員工優渥勞動條件及福利項目，在小港廠區設置單身宿舍、健身館、福利社、員工餐廳、診療所等設施，也在總部大樓旁設置集團會館，包括餐廳、便利商店及健身房，所建置的托嬰中心預計今年下半年完工啟用，以協助年輕同仁照護幼兒。

其他福利方面，中鋼提供員工優於勞動基準法規定的假別，涵蓋家庭照顧、育兒支持與生活彈性等多元需求，也提供全職員工每年彈性福利金、四節代金、生日禮金、結婚補助、新生兒祝賀禮金、子女教育獎助學金、員工持股信託獎勵金等。另外，中鋼除了每年舉辦廠慶活動，也定期辦理自強活動及親子家庭日，邀請同仁眷屬同樂，活絡職場氛圍，邀請有志報考的新血加入中鋼。

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