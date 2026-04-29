東元檳城新廠啟用 建置裝甲式匯流排產能

東元馬來西亞檳城新廠啟用。圖右五為東元董事長利明献。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）與子公司安達康科技今日在馬來西亞檳城舉行裝甲式匯流排新廠開幕典禮，強化東南亞佈局。東元董事長利明献表示，新廠有助公司切入東南亞資料中心、國際雲端客戶、與製造業電力基礎建設的供應鏈。

利明献指出，檳城為東南亞重要電子與製造重鎮，此次設廠生產高品質電力傳輸系統，不僅為當地客戶強化「本地採購、在地服務」的能力，更將進一步提升東元在全球電力供應鏈市場的競爭力。

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隨著AI與雲端需求持續升溫，帶動電力基礎設施升級，但傳統電纜條件受限，因而轉向具備高載流能力、模組化設計及快速部署優勢的匯流排系統，東元此新廠將規劃匯流排產線。

東元說明，安達康檳城新廠位於東元檳城產業園區內，占地3.5公頃（園區總面積13公頃），總投資金額約新台幣3.7億元，規劃年產能達40萬米匯流排，將成為支援東協及全球市場的重要生產據點。

根據產業研究，全球匯流排系統市場規模已達百億美元，且繼續成長，亞洲與東南亞更為主要成長動能來源。安達康董事長林達文說明，透過此次檳城新廠啟用，安達康將整合台灣模鑄式匯流排與馬來西亞裝甲式匯流排兩大製造基地，形成區域協同布局。

利明献強調，將強化東元對東協市場的服務能力，藉由在地製造與快速交付優勢，提升集團在資料中心、半導體及智慧製造等關鍵產業的競爭地位，提供高效、可靠且永續的電力解決方案，掌握能源轉型與數位經濟帶來的新商機。

東元也指出，新廠聚焦高效能裝甲式匯流排產品研發與製造，主要應用於AI資料中心及高算力運算環境，且產品通過IEC與UL國際認證。

在工廠設備方面，採用智慧製造與自動化設備，大幅提升產能效率與交期彈性；而在淨零趨勢下，新廠亦導入高效率設備、能源管理系統與綠色製程，降低碳排放並提升能源使用效率，展現東元集團推動ESG與永續經營的決心。

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