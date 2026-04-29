洛克威爾、南亞、曉暘電能聯手 看好智慧配電盤業績增五倍

洛克威爾自動化與南亞、曉暘電能簽署合作意向書。（業者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕洛克威爾自動化（Rockwell Automation）今（29）日正式與南亞（1303）、曉暘電能簽署合作意向書，攜手推動關鍵電力基礎設施的轉型升級。首波應用鎖定於台塑企業麥寮廠區的特定專案，透過整合軟硬體技術，協助工業配電邁向數位化，南亞更看好此強強聯手帶來的轉型效益，預期未來在智慧配電盤領域的業績將顯著成長三至五倍，為營運注入強勁動能。

本次合作案，南亞將於其智慧配電盤解決方案中結合洛克威爾自動化智能模組化配電系統、Rockii Master 軟體及智慧馬達組合，由曉暘電能進行系統整合，可強化電力基礎設施安全與聯網能力。首波應用場域將落腳於台塑企業麥寮廠區特定專案，未來將擴大落地於 AI 資料中心、半導體供應鏈、石化、醫療等多元產業，推動在地電力基礎建設的永續成長與數位升級。

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洛克威爾自動化台灣區總經理譚世宏表示，在數位與能源轉型的雙重驅動下，電力基礎設施正從傳統設備邁向智慧化整合。與南亞及曉暘電能攜手合作，藉由整合軟硬體技術與在地服務，加速智慧電力解決方案落地，協助企業建構更安全、永續且具韌性的關鍵基礎設施。

南亞協理陳漢津表示，南亞、曉暘電能與洛克威爾自動化的三方策略合作，將推動配電解決方案從傳統製造邁向高附加價值，南亞預期未來在智慧配電盤業績將推升三至五倍，並持續拓展應用版圖至 AI 資料中心、半導體、電子、醫療等關鍵產業及海外市場，開創更具成長性的發展動能。

洛克威爾自動化說明，本次技術核心在於導入洛克威爾自動化的CUBIC配電模組化系統與Rockii Master軟體系統。CUBIC 系統以標準化模組取代傳統繁複的硬體接線，具備可動態調整盤體大小與配置的高靈活優勢，設計符合國際 IEC 61439標準，確保電力安全，更能大幅優化工程配線與後期維運，有效降低長期整體擁有成本（TCO）。此外，透過智慧型馬達控制中心（Intelligent MCC）與 EtherNet/IP 網路的結合，以及 Rockii Master 軟體系統，實現設備與系統間的高度整合與可視化管理，強化營運韌性。

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