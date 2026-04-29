勞動部斥移工懷孕月領3.9萬是「假訊息」 日港韓移工懷孕均不得解僱

勞動部今日對外說明，駁斥移工領取高額補助謠言（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕近期網路瘋傳「移工懷孕月領3.9萬補助、孩子待到6歲領172萬」、「日本及香港移工懷孕需離境生產」等影片，勞動部今日澄清，相關內容均為「錯誤訊息」，日韓港等國雇主均不得因移工懷孕而解僱。

近日網路上有許多質疑移工在台灣懷孕，可享受政府提供補助的影片及貼文，內容包括「移工懷孕月領3.9萬」，移工在台灣生下的孩子，可在台灣待到6歲，累計拿到的政府補助高達172萬，因為在台灣生產比在母國福利更好，因此已有不少移工規劃來台灣工作，其實是來生小孩，更有移工教導移工如何利用台灣資源的貼文。

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對於網傳的內容，勞動部今日澄清指出，合法移工若有加保勞工保險，可依法請領生育給付，但絕對沒有「移工懷孕月領3.9萬、孩子待到6歲領172萬」的政策，這是謠傳不是事實。

勞動部強調，每日500元的安置費，是當雇主難以妥善照顧移工或管理，經地方政府評估有安置移工的需求，才會撥給「合法備案之安置單位」，來支應安置期間所需相關費用，並非發給移工個人。

移工安置期限以2個月為原則，如有特殊情形（如職災、爭議訴訟、重大傷病、刑事被害）得延長一次，最長以2個月為限，且勞動部已規定，安置期限不得逾聘僱許可期限。

勞動部強調，2026年起中央規劃的「擴大生育補助至10萬」方案，僅限本國人及育有本國人的外籍配偶申請，外籍移工並不符合請領資格。

其次，網路流傳日韓等國移工，若懷孕直接遣返，指涉日本及香港移工懷孕需離境生產，勞動部澄清此為錯誤訊息。

勞動部指出，香港《僱傭條例》明確禁止雇主因懷孕解僱外傭，若需在港生產可向入境處申請延期居留。移工僅於合約期滿或雙方合意終止後須2週內離境。

此外，日本的雇主不得因移工懷孕或生產而予以解僱、強迫回國或給予不利待遇。日本移工有產前6週、產後8週的產假，以及最長1年的育兒假。

勞動部補充，韓國也規範外籍移工與本國勞工享有同樣的男女僱傭平等法保障。雇主絕對不得因勞工懷孕、生產而予以解僱。

勞動部強調，台灣《性別平等工作法》保障所有勞工的權利，雇主不得因懷孕解僱，趨近於日本、韓國、香港之規範。

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