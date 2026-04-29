多屋族想節稅 優先將房屋評定現值高的設定為自住

5月報稅季到來，建經公司提醒多屋族重新檢視房產配置。（安新建經提供）

〔記者徐義平／台北報導〕一年一度的房屋稅繳納時間又來了，建經業者提醒，2024年7月囤房稅2.0上路後，房屋稅延續「全國歸戶」與「差別稅率」制度，自用稅率全國以3戶為上限，若持有戶數超過，將適用較高稅率，對多屋族而言，持有成本明顯增加，因此，建議將房屋評定現值高的住宅優先入戶籍並設定自住。

安新建經指出，今年報稅季不單是例行申報，而是走向綜所稅微調、房屋稅差異課徵的方向，更是一次稅賦結構的重新盤點，包括長照扣除額升至18萬元、基本生活費調至21.3萬元，特定族群可望減輕負擔，多屋族則須面對全國歸戶帶來的持有成本壓力。

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其中與房地產持有期間相關的房屋稅，則延續「全國總歸戶」與「差別稅率」制度。安新建經指出，現行制度以家戶為計算單位，納稅義務人、配偶及未成年子女名下房屋將合併計算戶數，自住房屋須設有戶籍，且全國以3戶為上限，若持有戶數超過，將適用較高稅率，對多屋族而言，持有成本明顯增加。

不過，政策也有兼顧自住需求與租賃市場發展，單一自住房屋者適用較低稅率，有助減輕自住負擔；此外，若將房屋作為公益出租或社會住宅使用，也可適用較優惠稅率。因此，安新建經建議，多屋族可重新檢視資產配置與戶籍安排，像是優先將戶籍設於房屋評定現值較高者，以提升整體節稅效益。

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