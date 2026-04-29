洛克威爾攜手南亞、曉暘電能三方合作 「智慧配電」業績看漲3至5倍

洛克威爾自動化宣布與南亞、曉暘電能簽署三方合作意向書，攜手推動電力基礎設施轉型，（左起）曉暘電能董事長陳志清、洛克威爾自動化台灣區總經理譚世宏、南亞協理陳漢津。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球工業自動化與數位轉型品牌洛克威爾自動化（Rockwell Automation）於29日宣布，與南亞塑膠工業股份有限公司（下稱南亞）及曉暘電能科技股份有限公司（下稱曉暘電能）簽署三方產品合作意向書，攜手推動關鍵電力基礎設施的轉型升級。

此次合作中，南亞將在其智慧配電盤解決方案中，整合洛克威爾自動化的智能模組化配電系統、Rockii Master軟體與智慧馬達組合，並由曉暘電能負責系統整合，全面提升電力基礎設施的安全性與聯網能力。

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首波應用將落地於台塑企業麥寮廠區特定專案，未來則規劃拓展至AI資料中心、半導體供應鏈、石化與醫療等多元產業，推動在地電力基礎建設邁向永續成長與數位升級。

洛克威爾自動化台灣區總經理譚世宏表示，在數位化與能源轉型的雙重趨勢下，電力基礎設施正從傳統設備邁向智慧整合。本次三方合作透過軟硬體與在地服務的整合，將加速智慧電力解決方案落地，協助企業建構更安全、永續且具韌性的關鍵基礎設施。

南亞作為台灣配電盤製造領導品牌，擁有深厚的設備製造技術與多元產業服務經驗。南亞協理陳漢津則表示，此次合作將推動配電解決方案從傳統製造邁向高附加價值，打造兼具在地製造與合規能力的智慧配電盤體系。

南亞預期，未來智慧配電盤相關業績可望成長三至五倍，並進一步拓展至AI資料中心、半導體、電子與醫療產業，以及海外市場。

曉暘電能身為系統整合商，深耕電力產業超過30年，憑藉豐富的實務經驗有效整合資源，加速智慧電力解決方案落地。曉暘電能董事長陳志清指出，與洛克威爾自動化已有近15年的穩固合作關係，共同引領電網最佳化的發展，此次三方合作將進一步深化技術整合，未來也期盼結合南亞的先進製程，帶動電力解決方案提升能源效率與韌性升級。

此次合作導入洛克威爾自動化的CUBIC模組化配電系統與Rockii Master軟體系統。CUBIC配電系統採用標準化模組設計架構，具備可動態調整盤體大小與配置的高靈活優勢，同時取代傳統繁複的硬體接線方式，大幅優化工程配線與後期維運，進而降低建置與長期整體擁有成本（TCO），並可強化網路安全與設備預知診斷功能；符合國際標準IEC 61439 的特性亦確保產線能滿足市場安全共識，強化企業競爭優勢。

此外，透過智慧型馬達控制中心（Intelligent MCC）、EtherNet/IP網路與Rockii Master軟體的整合，整體解決方案可實現設備與系統之間的即時數據串聯與可視化管理，讓使用者即時掌握運作狀態，進一步強化營運效率與系統韌性，為台灣電力基礎設施邁向智慧化與永續發展奠定關鍵基礎。

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