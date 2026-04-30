曾窮到借住親戚家！夫妻創業意外「衝出年營收7200萬」 親揭翻身心路

初次上稿04-29 23:31 更新時間04-30 06：45

John Clarke與Lydia Holmes將興趣變成事業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一對夫妻從停車場的木棚店鋪起家，創業初期資金有限、設備簡陋，他們沒有廚師背景，也沒有商業經驗，原本幾乎沒人看好，卻意外打造出年營收超過230萬美元（約新台幣7247萬元）的餐飲事業，成功翻轉人生。

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這對來自加州的夫妻，36歲的Lydia Holmes與33歲丈夫John Clarke，於2021年在零售賣場的停車場內一間僅約200平方英尺的小木棚中，創立餐廳「LJ’s Lil’ Cafe」。

兩人最初在餐廳相識，雖然無正式廚師背景，但因熱愛美食與嘗試料理，逐漸萌生創業念頭。Lydia Holmes表示，他們經常在家重現喜歡的餐廳料理，並加入個人創意，最後開始思考「是否能將興趣變成事業」。

2021年，兩人以9.5萬美元（約新台幣299萬元）購入原本已設有廚房設備的小木棚，並向賣場租用土地，每月支付約1325美元租金（約新台幣4.2萬元）。他們甚至一度借住家人家中，以降低生活成本。

開業初期，生意相當冷清，平日每日營收僅約200至300美元（約新台幣6302至9453元），多數來自賣場員工的午餐消費。Lydia Holmes坦言，當時兩人完全沒有行銷與商業經驗，甚至沒有社群帳號，一切都在摸索中進行。

餐廳原本主打漢堡、三明治與熱狗，但真正帶動人氣的，是後來成為招牌的早餐捲餅。該款捲餅口感獨特，逐漸成為熱銷品。

轉捩點出現在2022年，一篇美食媒體的報導讓餐廳一夕爆紅，隔日即湧現排隊人潮，單日營收首次突破1000美元（約新台幣3.2萬元）。然而，人氣暴增也帶來問題，顧客平均等待時間一度高達2至3小時。

隨著知名度提升，夫妻於2023年聘請管理人員，並在2025年購買第二間店面擴展事業版圖。目前2間餐廳合計營收約230萬美元，員工數達29人，主要支出包含人事、食材與營運成本。兩人也明確分工，Lydia Holmes負責人資與社群經營，John Clarke則負責供應鏈與設備管理。

Lydia Holmes回憶，有一天開車途中突然意識到事業已經成功「那一刻我才真正理解，我們真的做到了。」她表示，雖然夫妻一起經營事業與家庭壓力不小，甚至經常討論工作到深夜，但能與伴侶共同打造成果，仍讓她感到滿足。John Clarke則補充，未來仍計畫持續拓點，讓品牌持續成長。

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