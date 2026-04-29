ViVi PARK攜手3大停車同業啟動「月租大聯盟」

ViVi PARK聯手三大同業啟動「月租大聯盟」。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕智慧停車與生活服務平台ViVi PARK（榮帝科技）宣布，成功聯手3大停車同業，正式組成「Vi PARKER月租大聯盟」，車主只需透過ViVi PARK APP即可輕鬆搜尋鄰近最理想的停車方案。

ViVi PARK說明，此次攜手同業，整合全台160個站場供車主更方便找月租停車位，同時推出全新大額回饋的「ViVIP尊享計劃」，結合LINE Pay「購好券」高額回饋，讓停車費負擔變相打7折，引領停車產業進入「分享經濟」新時代。

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榮帝科技董事長陳明賢表示，ViVi PARK深知車主在尋找長期月租車位時的焦慮與四處比價的不便，「Vi PARKER月租大聯盟」正是為了解決這個長久以來的市場痛點，透過跨品牌的深度整合，期望成為全台車主最可靠的停車後盾。

ViVi PARK的點數經濟生態圈也持續發展，陳明賢進一步指出，Vi幣不僅與中華電信Hami Point串聯，其應用範圍更涵蓋北基加油站（全台83處據點）、亞洲萬里通等知名品牌。此次更透過「月租大聯盟」的強大整合服務，成功建構出最具含金量的移動生活生態圈。

針對營運，榮帝科技2025年營收達1.8億元，年增6成，展現穩健的成長動能。展望今年，預估營收將可達2.7億元，營運表現持續向上，並朝獲利目標穩步邁進。

在營運策略方面，榮帝科技除持續強化月租大聯盟商業模式，拓展更多元的營收來源外，亦同步最佳化股東結構，積極引進策略性投資人，為未來發展奠定更穩固的基礎，以穩健步伐朝首次公開發行（IPO）目標邁進。

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