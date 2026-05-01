租屋黑市見暖陽2》 8成房東集中六都 中市第一、其次新北

8成公益出租人集中在六都。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕2024年全國公益出租人達44.1萬戶，其中六都合計約35.73萬戶，也就是超過8成集中在六都。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，六都本來就是台灣人口較多與工作機會較多的城市，相對也會帶來許多租屋需求，因此，統計顯示超過8成公益出租人都集中在六都。

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根據內政部國土署最新發布，2024年六都公益出租人分布，以台中市最多、近8.72萬戶，第二名則是新北市、有6.99萬戶，第三名為高雄市、有6.21萬戶，第四至六名則依序為桃園市的5.73萬戶、台北市的4.78萬戶，以及台南市的3.3萬戶。

房產業者指出，300億中央擴大租金補貼其實有助於房東浮出水面，且對照六都租金補貼核准戶分布，也是台中市最多，其次則是新北市。

台中市公益出租人 租金補貼戶數六都最多

六都因工作機會多且房價相對高，吸引較多外來人口入住，推升租屋需求，因此申辦租金補貼件數較多相當合理。馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，今年起公益出租人與租金補貼等兩項政策僅限「合法建物」出租，至於，隔間套、雅房是否合規還需經官方認定，不是有承租關係就能申請租金補貼，因此，租屋族在租屋前還是要注意相關規範。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，從絕對數字分析公益出租人其實與各縣市的人口數高度相關，而根據今年內政部第一季人口數統計，新北市人口數有405萬人、台中有287萬人、高雄有272萬人，分居前三名，代表居住、租屋的需求大。

他進一步分析，台中有就學、就業，以及台灣地理中心的優勢，吸引周邊七縣市跨區的大量年輕族群進住，因而支撐龐大租金補貼申請數量，而新北市則由於台北市租金昂貴且屋況老舊，預算有限的租屋族則會外溢到一橋之隔的新北市，形成租屋市場規模頗大。

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