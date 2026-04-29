存400萬、月領3.6萬以為能安心養老！69歲嬤因1事晚年生活全涼了。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕對於依靠退休金生活的人來說，即使是小幅的支出增加也會成為沉重的負擔，69歲的律子（化名）獨自居住在長野縣，丈夫過世後，她一直靠著每月18萬日圓（約新台幣3.6萬）的退休金，與2000萬日圓（約新台幣400萬）存款過著平靜的生活，然而，隨著女兒們帶著孫輩頻繁來訪，她的生活逐漸變得動盪不安，在瀕臨崩潰邊緣時，最後選擇拒絕女兒來訪，並重新找回自己的生活。

日媒報導，律子在丈夫去世後，1人獨居，每天安靜地與心愛的貓咪相伴，律子說，每天早上，我會慢慢地煮咖啡，陪陪我的貓。白天，我會去田裡走走，晚上，我會用自己種的蔬菜做頓飯。進城的時候，我會順便去我最喜歡的麵包店……這樣的日常生活對我來說剛剛好。

請繼續往下閱讀...

雖然丈夫過世後我感到孤獨，但這種生活節奏給了我情感上的支持，加上，過去幾年裡，住在東京的兩個女兒經常來看她。

起初，我很高興。我能看到我的孫子孫女們，我知道他們很擔心我，總是問我：媽媽，你還好嗎？

然而，漸漸地，不僅負擔變得越來越重，她的生活也被摧毀了，其導火線是大女兒寒假來訪時，他們把雞舍門打開，導致1隻雞當晚被浣熊吃掉了，隔天早上當律子看到時，非常震驚，因為對她來說，撿雞蛋已成她每天樂趣之一，更糟糕的是她無意中聽到大女兒的丈夫對小孩說，‘這就是大自然的殘酷’，我心想，他在說什麼？這顯然是你的錯。我差點脫口而出。

那一刻，我感覺內心突然冷卻了。

但這還不是全部，律子平時靠自家菜園種的蔬菜度日，盡量節省開支。然而，當家人來訪時，她的生活節奏就會發生巨大的變化。

在物價上漲，考慮到房屋維修費用，我想盡可能地省錢。但當他們過來的時候，我總是忍不住覺得我必須把一切都安排妥當。

然而 外出用餐或提前準備餐點，可能比你想像的更麻煩。律子說，雖然他們過來時，並非每次都外出用餐費用都由她負擔，但無法完全避免分擔，而且經常在不知不覺中支付一部分開支，而這類事情堆積起來時，真的會開始影響到我。

因此，當今年的黃金周假期，我已收到消息，大女兒一家將在假期前半段來，二女兒一家將在假期後半段來，「說實話，我當時腦子一片空白，我做夢也沒想到他們會分開來……」。

經過一番猶豫，律子說，我知道你們是出於好意，但你們的來訪打亂了我的日常生活，並問你們能不能一起來？另外，我這裡只剩下少量的榻榻米了，所以希望們能住在飯店。

然而，當女兒回說，這次不回家時，律子原還當心自己做得太過分，後來當她得知女兒的先生說出：黃金周飯店很貴時，她的歉意完全消失了，並想，當時拒絕是正確的決定，畢竟，他們根本沒有考慮到會給我帶來多大負擔。

人們常說，老年時與子女保持良好關係很重要。但律子卻這樣說，現在，我只想珍惜當下的生活。丈夫去世後，我終於重新找回了自己的節奏。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法