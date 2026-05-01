租屋黑市見暖陽1》減稅、補貼政策盡出 逾44萬戶房東浮出水面

2024年全國公益出租人所得稅減免戶數近44.1萬戶。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國逾44萬戶房東浮出水面，8年爆增8.26倍。根據內政部國土署最新發布，2024年全國公益出租人所得稅減免戶數近44.1萬戶，對比2017年該制度甫上路時近4.76萬戶，8年來，多出將近40萬戶房東浮出水面。

2017至2024年全國公益出租人所得稅減徵戶數統計

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時間（年） 所得稅減徵戶數（萬戶） 2017 4.76 2018 6.18 2019 8.99 2020 10.20 2021 12.28 2022 19.55 2023 26.05 2024 44.1 所得稅減徵公益出租人戶數：8年增加8.26倍、將近40萬戶

資料來源：內政部國土署 製表：記者徐義平

國土署表示，2017年「住宅法」修正案上路，若將房屋出租給申請租金補貼的租屋族，則該戶出租住宅的房屋稅、地價稅以及所得稅等三稅，政府自動提供房東減免優惠，其中所得稅、每月免稅額度為1.5萬元，超過部分才需要申報租金所得，而房屋稅、地價稅則比照自用住宅稅率徵收。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，過去台灣租屋市場屬於龐大的地下經濟，不但缺乏管理，連最基本的產業規模都處於灰色地帶，而整個租屋需求戶數粗估超過100萬戶，但一直缺乏有效的調查及分析。然而全國公益出租人制度搭配三稅減免、租金補貼政策，再加上租賃住宅服務的制度化，不到10年就達成過去無法想像的里程碑，更間接強化囤房稅的執行力道。

根據國土署最新發布數據，公益出租人的三稅減免制度是在2017年上路，該年度全國適用公益出租人所得稅減免的房東人數近4.76萬戶，2020年直接突破10萬戶，2023年更一舉突破20萬戶、約26.05萬戶，2024年再度急速增長、來到近44.1萬戶、年增幅高達69.3%，僅1年就有超過18萬戶房東浮出水面。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，公益出租人的三稅減免制度讓房東納稅走向正常，政府不但提高所得稅收，更有助於租屋市場健全發展，預料後續浮上水面的房東還會持續增加。不過，對租屋族而言，最大的不確定因素是300億擴大租金補貼是否會落日，倘若補貼終止，屆時租屋族的居住負擔將大幅提升。

三稅減免 反有助房東納稅

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近幾年因為租金補貼等政策，租屋族一旦申請補貼也等同房東房子出租事實一併被政府知悉，雖然政府也針對公益出租人等，給予比照自用的持有稅率與所得稅優惠，但後面出售時就無法使用自用住宅等相關稅賦優惠。

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