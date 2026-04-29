台積電出清安謀持股，獲利了結。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今（29）日發布重大訊息，代子公司TSMC Partners Ltd.公告處分安謀（Arm Holdings plc）股票，共賣出111萬784股，每股平均價格207.65美元，交易總金額約2.31億美元，這對保留盈餘影響數約1.74億美元，約新台幣54.84億元，交易完成後，台積電子公司已不再持有任何安謀股份，全數出清Arm持股。

台積電說明，這次處分主要是基於公司財務投資規劃，進行投資標的配置調整。台積電代子公司TSMC Partners Ltd.公告處分Arm Holdings plc股票，交易日期為4月28日至4月29日。

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安謀於2023年9月在那斯達克掛牌上市時，當時台積電以每股51美元價格參與投資，取得約0.2%股權，投資約近1億美元。2024年初，台積電處分85萬股安謀持股，當時每股平均價格119.47美元，交易總金額約1.02億美元。這次，台積電將剩餘持股全數賣出，出清持股，獲利了結。

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