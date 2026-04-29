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攜手全家打造消費循環 一卡通iPASS MONEY 7月底優惠三重送

2026/04/29 11:42

iPASS MONEY全家便利商店現金儲值教學。（一卡通提供）iPASS MONEY全家便利商店現金儲值教學。（一卡通提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕一卡通今宣布，旗下電子支付品牌iPASS MONEY將攜手全台4400家的全家超商，深耕行動支付小額消費場景，打造超商消費循環，7月底推出優惠三重送。

一卡通說明，即日起至7月底前，使用iPASS MONEY於「全家」每月累積消費滿百，即贈30元優惠券，月月累積消費滿額皆能賺30元。

單筆消費滿百，加碼再送咖啡59折折價券1張；活動期間購買任一張一卡通儲值卡，即贈20元優惠券1張。

一卡通指出，iPASS MONEY擁有720萬用戶，全家在全台則有4400家，iPASS一卡通後續會與全家便利商店全面合作，打造超商消費循環經濟，共同強化用戶支持度。

為擴大服務用戶，即日起全家提供現金儲值服務，豐富iPASS MONEY帳戶多元儲值管道，只要於全家超商使用「一卡通iPASS MONEY」APP直接進行操作，依欲儲值金額產生超商儲值條碼，將現金交給店員即可輕鬆儲值帳戶，超商現金儲值單筆最高可儲值新台幣2萬元，每月最多限5萬元，有需求民眾可多加利用。

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