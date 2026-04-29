繳稅滿額送機場接送 將來銀行3萬送1趟 回饋率最高4％

將來銀行首推刷卡繳稅優惠，滿3萬即送1趟機場接送（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕5月報稅季將至，各大發卡行的繳稅方案陸續出爐，純網銀「國家隊」將來銀行今年推出刷卡繳稅優惠，首創只要累積金額達3萬元（含）以上，就可獲得單趟接機或送機1次；累積繳稅20萬元最多可獲得4趟。

將來銀行鎖定今年的綜所稅，首度依照繳稅金額，推出實質回饋方案，不同於多數銀行，依照繳費金額給予0.1%至0.2%的現金回饋，將來銀行推出「刷卡繳稅享最高4趟機場接送」，只要是該行「大將卡」或「將將卡」的有效簽帳金融卡持卡人，於2026年05月1日至2026年6月4日止的繳稅期間，使用簽帳金融卡繳綜所稅滿額，7月起就可獲得免費機場接送服務的兌換序號。

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其中，最低門檻為累積繳稅金額達3萬元（含）以上，可獲單趟接機或送機1次，若以雙北至桃園機場單趟約1200元計算，回饋率約達4%。

其他趟次的回饋門檻，分別為累積消費金額8萬元（含）以上，回饋單趟接機或送機2次；累積消費金額達15萬元（含）以上，獲單趟接機或送機3次；累積消費金額達20萬（含）以上，可獲單趟接機或送機4次。

將來銀行表示，繳稅獲得的機場接送服務，僅限大將卡或將將卡持卡人本人出國使用，每一持卡人最多可獲得4次單趟接機或送機服務，須在指定期限內預約使用完畢。

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