北車商場招標微風喊招標不公 台鐵董事長這樣說

台鐵公司今天（29日）舉辦「行車控制系統合作簽約儀式」，董事長鄭光遠（右）、總經理馮輝昇（左）等人出席。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕台鐵公司昨天公告台北車站商場經營權開標結果，新光三越拿下經營權，險勝現任經營者微風廣場，不過，該案原定4月底公布結果，不料日前不僅提前洩露8家投標名單，得標結果更提前外流；對此，台鐵董事長鄭光遠今天僅回應，將按照規定、程序處理。

目前台北車站商場由微風經營，合約將在今年7月24日到期，台鐵公司今年1月15日公告招商、3月20日投標截止。契約期間15年，可優先續約8年，投資金額不低於新台幣7.65億元。台鐵預估，北車商場年營業額達40億元，未來希望超過50億元。

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台鐵昨天表示，在4月22日「台北車站大樓 G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」第3次甄審委員會，最初共有9家申請人投標，經資格審查後，共8家進入綜合評選，包含新光三越、微風、統一超商、誠品、新東陽等知名業者，經綜合評審後，新光三越以1分之差贏過微風取得經營權，但遭微風質疑，評審中有一名與新光集團有關係、且招標內容在公告前頻頻遭洩漏，將依法提出異議並啟動後續程序。

台鐵公司今天（29日）舉辦「行車控制系統合作簽約儀式」，鄭光遠會前接受媒體聯訪，被問及此次北車商場招標案時表示，此案有9家廠商參與，每家都很優秀、非常感謝，他們也都帶來很有創意的計劃案，非常感謝微風過去十幾年來，與台鐵非常努力經營，為商場成績奠下不錯的基礎，該案已經公告，後續會按照促參法規定招標程序進行。

鄭光遠表示，廠商若有異議，依規定今天開始可以提出，台鐵將依程序回應，「希望大家能為這個案子進行帶給未來更多發展」。至於被問及微風一分之差落榜，輸在哪、委員爭議等，他僅表示，將按照規定、程序處理。

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