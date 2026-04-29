新青安2.0何時出爐？財長：預計6月底前定案

財政部長莊翠雲（左）表示，新青安2.0預計6月底前定案。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕新青安貸款將於今年7月底屆期，外界關注未來政策如何調整。財政部長莊翠雲上午在立法院財政委員會答詢表示，目前外界傳言很多，近期已召開多場跨部會會議討論，從多元面向整體評估，相關方案將呈報行政院核定，拍板後會向外界說明，將於6月底前定案。

財政部自2010年12月起推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，協助無自有住宅者購屋，由8家公股銀行以自有資金辦理。2023年8月推出「新青安貸款」，最高貸款額度提高至1000萬元、貸款年限延長至40年、寬限期延為5年，並由住宅基金及公股銀行補貼利息，目前共補貼2碼（0.5個百分點），期限至2026年7月底。

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根據財政部統計，截至2026年3月底止，青安貸款累計受理戶數52萬2126戶、累計受理金額2兆7897.08億元，累計撥貸戶數50萬4319戶、累計撥貸金額2兆6840.04億元，撥貸占受理比率逾96%。

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