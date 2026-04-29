從樹脂到稀釋劑！豐田警告陷「斷料風險」汽車正常生產只剩2周

日本汽車供應商指出，中東衝突很難全面評估原料供應中斷的影響，會先吸收後轉嫁汽車製造商。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在伊朗戰爭引發的供應鏈動盪之下，日本汽車產業正面臨新的壓力，供應鏈指出，難以取代的材料（包括如石腦油衍生產品和鋁）短缺，可能會對生產產生重大影響，並可能波及成本基礎以外的製造業。

日本汽車業指出，現今最關鍵的風險之一在於塗裝用溶劑的供應。一旦這類材料短缺，將直接影響汽車製造的最後一道工序。豐田合成（Toyoda Gosei）社長齊藤克己直言，如果車廠無法進行塗裝，就無法生產汽車。

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《彭博》報導，豐田自動織機（Toyota Industries）社長伊藤浩一坦言，目前最大的困難在於不可預測性。有些中小供應商甚至會突然通知，2週後就無法再出貨，這讓整體狀況非常難以掌握。他指出，無論是原材料還是零組件，一旦供應出現延遲或中斷，都可能對整體生產造成連鎖影響，使產線始終處於高度緊繃狀態。

日媒指出，因為伊朗戰爭，包括豐田在內的日本汽車製造商的零件供應商正面臨成本上升和供應不確定性，並警告石油相關產品價格上漲可能會影響其利潤。這場原料短缺的衝擊，不只影響整個車廠，也開始向上游蔓延，波及支撐生產體系的零組件供應商。

在關鍵原料與零件供應隨時可能中斷的不確定環境中，各家公司幾乎是在「走鋼索」般維持生產節奏。

供應商指出，石化原料衍生的產品與鋁材等關鍵材料因為替代性低，一旦供應吃緊，影響將迅速擴散至整個製造流程，不只是成本上升，更可能直接干擾生產節奏。這種衝擊往往超出原本成本結構的承受範圍，形成系統性壓力。

目前汽車產量尚能維持，但供應鏈潛在中斷的影響仍難以完全掌握。日本汽車供應鏈高層坦言，在無法立即轉嫁成本給車廠的情況下，短期內只能自行吸收上漲壓力，進一步壓縮利潤空間。

愛信精機表示，用於變速箱殼體等壓鑄零件的鋁價上漲，預計將對2027年3月止財年營業利益造成約150億日圓（約新台幣近30億元）的衝擊。Denso則表示，成本壓力不僅來自金屬材料，還包括塑膠、溶劑等石化產品。

Denso財務長松井靖指出，相關原料價格上升與供應中斷風險，正成為營運最大變數之一，在「不確定性風險」情境下，可能承受高達450億日圓（約新台幣近88億元）的打擊，並已下修全年獲利預測。

據報導，目前日本整車組裝尚未受到直接衝擊，但供應鏈已出現緊繃跡象，部分供應商為確保原料，開始要求更高價格，甚至將報價有效期限從數月縮短至數週，使企業更難進行成本規劃與管理。此外，依賴石油的零組件價格上漲範圍正超出預期，而混亂持續時間不明，使成本轉嫁變得更加困難。

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