Meta收購Manus遭攔！李忠憲憶紫光案：企業全球化但人被國家綁架

人工智慧（AI）新創公司Manus。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家發展改革委員會近日以違反交易規則為由，阻止Meta（臉書母公司）併購人工智慧（AI）新創公司Manus的交易。對此，學者李忠憲直言，這與中國清華紫光集團於2015年企圖投資聯發科的本質如出一轍，更直言在中國眼中，合約只是一張「破破爛爛的紙」，企業雖能走向全球，但「人」卻被國家牢牢綁住。

李忠憲今日於臉書發文，他回憶，2015年紫光集團高調宣稱要投資科技公司聯發科，當時口號喊得響亮，稱是「資本無國界」、「產業整合」、「雙贏」。當時反對紫光的人被貼上保護主義、不懂資本市場的標籤、反全球化的標籤，「很多人假裝相信了」，但事實證明這從非對等市場。

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針對此次Manus收購案，儘管公司已遷至新加坡並停止中國營運，但創辦人遭當局召回北京約談、限制出境。創辦人是中國人，所以可以被約談，可以被限制出境，可以被迫改變決策，這裡出現一個在自由社會很難理解的邏輯：企業可以全球化，但人不能。

在中國，人不是自由的經濟個體，而是國家可以動用的資產。

李忠憲分析，中國的邏輯是「可以買別人的技術，但不能讓自己的技術被買走，這並非矛盾而是策略」，他將此定義為「人質的全球化（Hostage Globalization）」，即企業雖標榜全球化，即企業是全球的，但人是被中國綁住的。

「在中國，法律是工具，不是邊界。」李忠憲感嘆，Meta強調交易合法的說法，在威權政治結構下毫無意義。他諷刺地說，當年紫光案被支持者護航是「純粹商業行為」，如今政治直接介入市場關掉交易，證明這類案件本質就是政治。

李忠憲坦言，「就我一個當年反紫光的積極參與者看來，既害怕中國又佩服中國，事情可以搞得這麼難看，也無所謂！」最後酸說「，中國和英國簽訂的條約，香港50年不變都是歷史文件了，兩個小公司之間的契約，對中國來講，只是一張破破爛爛的紙」。

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