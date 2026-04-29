點名台積電！外媒曝「最值得買入股票」 輝達再強也得靠它

外媒認為，市面上鮮少有比台積電更值得投資的股票。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕像輝達和博通這樣的晶片設計公司，因為其龐大的人工智慧（AI）而頻頻登上新聞頭條，但外媒指出，台積電的存在不能忽視，在半導體行業中，台積電是一個不錯的選擇，因為他是晶片製造上，大多數科技巨頭企業都是它的客戶，因此市面上鮮少有比台積電更值得投資的股票，它也多次證明出，自己為何是最佳股票之一。

投資媒體《The Motley Fool》指出，市面上鮮有比台積電更值得投資的股票，而且由於台積電在AI領域保持中立，投資者無需擔心選錯目標，幾乎可以肯定台積電會成功。報導認為這使台積電成為市場上首選的買入標的，而它也多次證明了自己為何是最佳股票之一。

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台積電管理層毫不避諱的，討論了其對AI預期成果的展望。在第4季財報電話會議上，公司預測其AI業務在2024年至2029年期間的複合年增長率（CAGR）將達到50%。報導指出，這是一個長期成長的巨大數字，而第1季的業績也印證了這個預測。

第一季度，台積電營收年增40%，並將2026年總營收成長預期上調至高於先前預測的30%。這對台積電而言無疑是強勁且令人印象深刻的，但對於關注該行業的人來說，這並不令人意外，因為台積電晶片的普及程度，以及各企業對AI計算的巨大需求都印證了這一點。

台積電的快速成長，也預示著其他在第1季公佈財報的AI企業也將取得良好業績，投資者應該期待輝達和博通在第一季取得強勁表現。

報導認為，台積電是一項非常好的投資，其吸引力在於，投資人持有的是主要晶片製造商的股份，這意味著投資者將受益於AI領域不斷增長的支出，而無需在眾多公司中做出選擇。這使得它成為比其他公司更合適的選擇。

雖然目前台積電的本益比高達25倍，不算最便宜的股票，但考慮到它在行業中的主導地位、巨大的成長潛力以及強勁的業績記錄，因此報導認為，這個價格是值得的。

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