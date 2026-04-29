Google翻譯20週年曝全新功能！最常被翻譯的竟是「謝謝」

Google在官方部落格中整理出20項使用觀察與功能亮點，作為20年發展的重要里程碑。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著AI技術持續進化，Google翻譯（Google Translate） 迎來問世20週年。這項自2006年起步的語言工具，如今已發展為支援近250種語言、每月服務超過10億用戶的全球平台。

Google在官方部落格指出，為慶祝20週年，翻譯服務推出全新「發音練習」功能，透過AI分析使用者語音並提供即時回饋，協助在實際對話前提升口說能力。值得注意的是，在龐大的翻譯需求中，最常被查詢的內容並非商業或技術用語，而是最簡單卻最具情感的「謝謝」，凸顯翻譯技術的核心價值仍在於促進人與人之間的連結。

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Google進一步指出，翻譯已從早期的文字轉換工具，進化為結合AI、語音與即時互動的溝通平台，特別是在導入Gemini模型後，不僅能理解語境與俚語，也能支援更自然的即時語音對話與多元應用場景。

除了語音與文字翻譯外，Google也持續拓展使用場景，包括透過Google Lens進行即時影像翻譯，以及在耳機與Android裝置中導入即時翻譯功能，使語言轉換更加無縫。官方表示，翻譯服務已深度融入日常生活，從旅遊、學習到跨文化交流，皆扮演關鍵角色。

Google也在官方部落格中整理出20項使用觀察與功能亮點，作為20年發展的重要里程碑，呈現全球用戶如何透過翻譯工具學習、溝通並連結彼此。

1：推出發音練習功能

為慶祝20週年，Google在Android版App推出「發音練習」功能。使用者可透過AI分析語音並獲得即時回饋，在實際對話前先掌握正確發音，目前已於美國與印度支援英語、西班牙語與印地語。

2：從一開始即導入AI與機器學習

Google翻譯是Google Research早期機器學習的重要實驗之一，2006年採用統計式機器學習，2016年轉向神經網路翻譯，現則透過Gemini模型持續提升翻譯品質。

3：支援全球95%人口

目前Google翻譯支援近250種語言與超過6萬種語言組合，包含瀕危語言與原住民族語言，擴大語言覆蓋範圍。

4：每月超過10億用戶使用

翻譯已不再只是工具，而是人們探索網路資訊與世界溝通的重要基礎服務。

5：每月翻譯量達1兆字

每個月在翻譯、搜尋、Lens與「畫圈搜尋」中的翻譯文字總量，多到足以讓一個人不間斷朗讀，持續24小時、長達1萬2千年。

6：耳機可成為個人翻譯器

透過即時翻譯功能，使用者可在耳機中直接接收翻譯內容，並保留說話者原始語氣與節奏。

7：Gemini支援即時語音對話

憑藉最新的語音對語音Gemini模型，可從逐字翻譯轉向流暢的即時對話（如 Live Translate），它能追蹤語境與細微差別。

8：即時對話時間拉長

超過三分之一的即時翻譯對話持續超過5分鐘，顯示使用者正進行更深入的跨語言交流。

9：翻譯正幫助人們參與重大的文化時刻

翻譯讓用戶能理解大型活動，如體育賽事表演、演說等，語言不再是參與門檻。

10：理解俚語與在地語境

透過Gemini模型，能捕捉棘手的成語、俚語和地方語言的細微背景。

11：成為語言學習工具

約三分之一行動用戶使用翻譯App學習語言，並透過AI練習提升能力。

12：提升口說信心

每週使用「練習（Practice）」功能的人中，有近一半是在進行口說活動，幫助他們在現實情況中建立自信。

13：支援離線翻譯

使用者可下載語言包，在無網路環境下仍能翻譯，常見下載語言包括英語、法語、西班牙語等。

14：視覺翻譯成旅行必備

Google Lens 讓你只需對準菜單或標誌，就能直接看到覆蓋在原圖上的翻譯。

15：畫圈搜尋成熱門功能

Android 上使用「畫圈翻譯」 無論是研究韓國美妝趨勢還是查詢流行歌詞，「畫圈搜尋」中的翻譯功能是最高頻的使用方式之一。

16：熱門語言組合

「英文翻譯至西班牙文」仍是最常見的，但英文翻譯至印尼文、葡萄牙文、阿拉伯文和土耳其文也非常熱門。

17：翻譯新世代俚語

人們開始使用 AI 模式來翻譯「Alpha 世代」的俚語，例如 Clock it、maxxing和mogging的搜尋量創下新高。

18：翻譯「表情符號」（Emoji）

人們越來越常要求 AI 模式將文字「翻譯」成表情符號，讓溝通更具視覺效果和趣味性。

19：人們正在搜尋如何翻譯「美國手語」（ASL）

在過去五年中，手語翻譯的搜尋熱度達到了歷史新高，反映出人們對手語文化重要性的關注。

20：最常翻譯的是情感用語

就像過去20年中的許多月份一樣，本月在 Google Translate上最常被翻譯的詞語，並不是商業術語或技術查詢，而只是簡單的一句「謝謝（Thank you」。其他熱門詞包括「你好嗎How are you?」、「我愛你I love you」、「你好Hello」與「請Please」，即使溝通形式多元，訊息本質仍圍繞感謝、關心與情感連結。

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