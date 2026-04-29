最慘人生劇本！他快退休卻領不到395萬退休金 背後原因太殘酷

日媒真實案例顯示，許多人嚮往退休生活，但一場突如其來的變故，卻可能讓原本穩定的規劃瞬間失去保障。（歐新）

〔財經頻道／綜合報導〕59歲的佐藤健一（化名），在一間小型製造業任職40年，做到主管級職位，目前月收入約45萬日圓，原本距離退休只剩1年，他欣喜自己屆時約能拿到2000萬日圓（約新台幣395萬元）退休金，而他也和妻子規劃好退休生活，然而就在看似一切即將步入正軌之際，公司卻突然宣布破產，讓他原本規劃好的退休人生瞬間崩塌。

「明明再1年就結束了，沒想到竟然變成這樣……我到底做錯了什麼？」佐藤健一無奈表示。

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日媒報導，佐藤健一透露，夫妻倆原本已開始規劃退休生活，「距離退休只剩1年，若依40年年資計算，原本預估可領約2000萬日圓（約新台幣420萬元）退休金。」他打算先拿其中950萬日圓（約新台幣200萬元）一次清償剩餘房貸，剩下的錢則想帶妻子去夏威夷旅行，彌補年輕時因經濟拮据無法度蜜月的遺憾。

然而，一場突如其來的噩耗讓所有計畫瞬間歸零。佐藤健一表示，公司社長在某天早晨的朝會上神情凝重宣布：「公司將申請破產。」原因是長年往來客戶接連倒閉，導致公司資金鏈斷裂、營運資金耗盡。

「當下根本沒人相信，公司看起來明明還好好的，誰都沒想到會突然倒閉。」佐藤健一回憶，現場員工全都愣住，腦中只剩一句話：「從明天開始，我該怎麼活下去？」更令他崩潰的是，後續破產管理律師說明，公司幾乎已無資產可供清償，作為勞動債權的退休金「極可能無法支付」。

辛苦工作40年，原以為能安穩退休，卻在退休前夕遭逢公司倒閉、退休金化為泡影，讓佐藤感嘆：「人生真的不知道明天和意外哪個先來。」佐藤健一現在最擔心的是退休後的住房問題，因為他還有約950萬日圓的房貸未還清，原本計劃用退休金償還。

「我的妻子非常難過，不僅因為她去不了旅行了，還因為她擔心我們可能還不上房貸，她非常震驚，又加上這個年紀要找工作有點困難...，為什麼偏偏是這個時候發生這種事呢？」佐藤健一表示。

報導指出，佐藤健一的遭遇不能簡單地歸咎於「運氣不好」。在日本的勞動環境中，退休津貼制度並非法律強制規定，而是完全由各公司自行決定。如果一家公司進入破產程序，政府會透過「未付工資預付系統」預付一部分未付工資。但是，預付退休金的金額有限制，而且很少能保證全額支付原本應得的金額。

根據1份調查顯示，在「不擔心老後生活的理由」中，認為「退休一次金（退職金）足夠」的比例為14.7%，而在50世代家庭中更高達22.0%。

另一方面，在「擔心老後生活的理由」中，認為「退休一次金不足」的比例為16.0%，在50世代家庭中則上升至22.7%。

這項數據顯示，在規劃老後生活時，退休金的有無與充足程度，確實對人們的財務安全感產生重大影響，影響程度相當明顯。

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