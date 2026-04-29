60歲男不爽公司待遇離職！下秒後悔淚曝現實太殘酷

日媒案例顯示，一名資深員工因不滿續聘待遇離職，但再重新找工作卻處處不順。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕小笠原和夫（化名，60歲）是間中型製造廠的工廠廠長，退休前年收入達到700萬日圓（約新幣138萬元），因無法接受定退休後再就職的待遇大幅縮水而選擇提早離職，卻在再就業過程中面臨現實打擊，最終只能轉向低薪工作，讓他坦言非常後悔當初做出的決定。

日媒報導，小笠原和夫在一家中型製造企業任職超過30年，長期從事生產管理工作，從基層一路升任至高階主管，曾主導品質管理改革與人才培育，定年前年薪約700萬日圓。

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他的妻子章江（55歲，化名）則在超市打工，月收入約10萬日圓（約新台幣1.9萬元），兩名子女已各自就業，家庭生活原本相對穩定。

原本小笠原和夫計畫在退休後轉為公司繼續雇用員工，逐步過渡到半退休生活。然而，公司給出的條件卻遠低於預期：他被安排轉任倉庫管理職務，年薪約400萬日圓（約新台幣79萬元），不僅職位從管理階層降為基層工作，收入也僅剩原本的約六成。

對此，他感到強烈失落與不滿，直言自己「30年為公司賣命，卻得到這樣的待遇」。在情緒影響下，他選擇提出辭職。

起初，他認為憑藉多年經驗與資歷，應該不難找到新工作，並領取約1500萬日圓（約新台幣296萬元）退休金作為緩衝。然而現實卻遠比預期殘酷。他透過兩家中高齡轉職仲介求職，但多數職缺條件無法符合，面試機會稀少。

此外，由於屬於自願離職，他還需經過等待期與失業給付限制期，收入來源一度中斷。隨著失業補助逐漸用盡，經濟壓力加劇，他最終只能接受年收入約320萬日圓（約新台幣63萬元）的保全工作。

回顧整個決定，他坦言後悔一切都太遲了：「如果當初接受継續雇用，至少還有400萬日圓收入……。」如今的他，只能面對現實，重新適應與過去完全不同的職場人生。

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