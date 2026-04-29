國際油價大暴衝！但這恐怕只是前菜 世銀曝全年「漲這麼多」

國際油價週二（28日）收高。（法新）

〔財經頻道／綜合報導〕荷姆茲海峽航運中斷風險持續升溫，超過阿拉伯聯合大公國（UAE）宣布退出OPEC與OPEC +所帶來的供應增加預期，國際油價週二（28日）收高近3%，而世界銀行警告，即便中東最嚴重供應中斷在5月後緩解，2026年全球能源價格仍可能上漲24%。

布蘭特原油6月期貨上漲3.03美元或2.8%，收每桶111.26美元，連續第7個交易日上漲。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）6月期貨上漲3.56美元或3.7%，收每桶99.93美元，盤中一度突破100美元關卡，為4月13日以來首次。

《路透》報導， Again Capital 合夥人基爾達夫（John Kilduff）指出，在正常情況下，UAE退出將屬「明顯利空」，因其潛在可快速增產100萬至150萬桶／日，但在航道受限情況下，「新增供給無法有效進入市場」，反而推升價格持續上漲。

同時，美國與伊朗之間的和平談判陷入停滯。美方官員透露，美國總統川普對伊朗最新提案不滿，雙方在核計畫與海上衝突問題上缺乏共識，導致談判破裂。伊朗則持續限制荷姆茲海峽通行，美國則維持對伊朗港口封鎖。

Rystad Energy地緣政治分析主管萊昂（Jorge Leon）指出，在缺乏政治突破下，市場已開始定價「長期供應中斷風險」，交易行為轉向防禦性布局。

航運數據顯示，海峽通行量已從戰前每日125至140艘大幅下降，但仍有部分船隻通行，包括一艘載運200萬桶沙烏地原油的油輪，以及阿布達比國家石油公司（ADNOC）管理的液化天然氣運輸船，為戰爭爆發以來首批通行LNG船舶。

供應面方面，Vortexa數據顯示，截至4月24日，全球停泊超過7天的油輪儲油量升至1.5311億桶，較一週前增25%，創1月以來新高，顯示市場正出現「海上囤油」現象。

世界銀行則警告，即便中東最嚴重供應中斷在5月後緩解，2026年全球能源價格仍可能上漲24%，達俄烏戰爭以來最高水平，且風險明顯偏向上走升。

整體而言，分析師普遍認為，短期油價走勢仍由地緣政治與航運風險主導，即使 UAE 退出 OPEC 帶來供給變數，也暫時難以改變市場緊繃格局。

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