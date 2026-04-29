空巴因飛機交付放緩 Q1利潤大幅下滑

空巴因飛機交付放緩，第1季利潤大幅下滑。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲航太巨擘「空中巴士（Airbus，空巴）」週二（28日）晚間公布最新財報，受主力機型交付放緩影響，公司今年第1季獲利較去年同期大幅下滑。

《CNBC》報導，根據財報數據顯示，空巴第1季營收為126.5億歐元，每股盈餘為0.74歐元，雙雙優於市場預期。不過，在調整後基礎上，營業利潤下降52%至3億歐元，低於去年同期的6.24億歐元，亦不及市場預估的3.78億歐元。

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報導指出，交付進度放慢成為拖累表現的主因。空巴此前披露，公司第1季共交付114架商用飛機，低於去年同期的136架。

同日，空巴也重申先前於2月中旬發布的指引，預計2026年將交付870架商用飛機，略低於市場預期的約880架。公司表示，供應鏈瓶頸仍未完全緩解，尤其是來自引擎供應商Pratt & Whitney的供應短缺問題，持續影響生產進度。該指引未考慮全球貿易、航空交通或供應鏈出現額外干擾的情況。

空巴執行長佛瑞（Guillaume Faury）表示，公司正密切關注中東局勢發展，並評估其潛在影響，但未進一步說明細節。

空巴28日股價收在166.1歐元，漲幅0.33%。

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