黃金完蛋...寫1低點紀錄 還慘陷4600美元保衛戰

週二（28日）黃金價格下跌。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（28日）黃金價格下跌，摔至將近4週低點。美國總統川普似乎對伊朗結束戰爭的最新提議不滿意，加上阿聯退出石油輸出國家組織（OPEC），刺激油價上漲並加深通膨疑慮，在此同時，聯準會（Fed）即將宣布決策。

黃金現貨下跌1.7%，報每盎司4600.61美元，稍早曾觸及4月2日以來最低。

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黃金6月期貨下跌1.8%，報每盎司4608.40美元。

Zaner Metals 副總裁暨資深貴金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示：「川普政府拒絕伊朗的最新提議，因此海峽依然處於封鎖狀態，這重新點燃了市場對中東和平進展的悲觀情緒，也推高了油價，並在本週聯邦公開市場委員會（FOMC）會議前，再次點燃對通膨的擔憂，導致金價下跌。」

1名美國官員透露，川普不滿伊朗提出的解決戰爭方案，進而削弱了這場衝突迎刃而解的可能性。這場為時兩個月的戰爭已擾亂能源供應、刺激通膨升溫並造成數千人死亡。

由於結束伊朗戰爭的努力陷入僵局，荷姆茲海峽基本上仍處於封鎖狀態，抑制中東地區的供應。與此同時，阿聯宣布將退出 OPEC 及 OPEC+，油價因此上漲。

投資人預期，Fed為期兩天的會議在週三結束時將宣布維持利率不變，他們也密切關注預料將是鮑爾最後一次以Fed主席身分主持的會後記者會談話。此外，投資人也掛心本周其他央行的決議，包括歐洲央行（ECB）、英國央行（BOE）和加拿大央行。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌2.7%，報每盎司73.43美元。

現貨鉑金下跌1.5%，報每盎司1953.32美元。

現貨鈀金下跌0.8%，報每盎司1465.42美元。

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