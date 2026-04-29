搭上AI熱潮！三星李家財富短短1年翻倍 衝上455億美元

三星會長李在鎔。（路透資料照ˋ）

〔財經頻道／綜合報導〕根據彭博億萬富豪指數，截至3月，南韓三星李家總資產已上升至約455億美元（約新台幣1.43兆元），相較於1年前的約201億美元（約新台幣6352.6億元）成長超過1倍。

《彭博》報導，三星電子創辦人李健熙在2020年去世後，他的家族很快面臨了2大挑戰，首先是高達數十億美元的遺產稅問題，次年，他的兒子李在鎔又因涉及向前總統朴槿惠行賄被判入獄。當時，觀察家認為，這個規模如此龐大的企業集團面臨重組之際，恐威脅到李家對這個企業集團的控制。

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然而，隨著AI帶動半導體產業市值，幫助李家進一步鞏固了地位，現在他們已晉升亞洲第3富有家族，從去年的第10名大幅上升。這些繼承人們預計將在本月繳納完總計12兆韓元（約新台幣2826億元）的遺產稅，結束為期5年的納稅。

過去曾因判決震撼南韓社會，而刻意避開媒體焦點的李在鎔，如今又重新出現在大眾視野中。上週，在訪問新德里期間，李在鎔大方與南韓總統李在明、印度總理莫迪一起自拍。過去1年間他也多次陪同總統出訪印度、越南、中國、阿拉伯聯合大公國和美國。

針對報導，三星電子發言人表示，公司無法對家族的個人財產狀況發表評論，發言人也補充，三星致力於透過中長期的投資策略來提升股東價值。根據聲明，三星還計劃於今年在設施建設、研發等方面投入超過110兆韓元（約新台幣2.59兆元），以鞏固在AI領域的競爭優勢。

隨著市場持續上漲，三星的經濟影響力也不斷增強，根據《彭博》計算，2025年，包括三星電子在內的7家三星子公司總營收相當於南韓GDP的19.3％，相較於十年前的15.1％進一步擴大佔比。

佔南韓綜合股價指數（KOSPI）約4分之1的三星電子，去年股價上漲了126％，這是該公司20多年來最出色的年度表現。

這些對於李家而言都是好消息，可以避免為了繳納遺產稅而不得不出售更多股份。根據彭博億萬富豪指數，三星現任會長李在鎔個人財產在過去一年中大幅成長，達到269億美元（約新台幣8501.74億元），超越金融大亨趙正鎬（Cho Jung-ho），重新登上南韓首富寶座。

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