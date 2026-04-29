OPEC要散了？下一個退出石油聯盟「這2國」被點名

在阿聯退出OPEC後，市場點名「這2國」最有可能跟進退出。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕阿聯突然宣布退出石油輸出國組織 （Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC），對石油聯盟構成打擊。儘管能源業界普遍認為， OPEC不會在短期內崩解，但《MarketWatch》報導指出，有2個重要產油國恐逐步走向退出，包括哈薩克和伊拉克。

據報導，哈薩克是OPEC+聯盟的成員國，而伊拉克是OPEC成員國，兩國都擁有閒置的原油產能，這可能促使它們放棄OPEC的產量配額。然而，《路透》指出，伊拉克官員週二否認了這一說法，並表示伊拉克沒有退出該組織的計畫。

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分析師指出，哈薩克的額外產能規模並不及阿聯。哈薩克5月的OPEC配額為每日160萬桶，市場估計，其實際產量僅能略高於此水準，其最大油田Tengiz由合資企業營運，其中雪佛龍 （Chevron） 持股50%、埃克森美孚 （Exxon Mobil） 持股25%，其餘股份由哈薩克企業與俄羅斯的盧克石油（Lukoil）持有。

根據OPEC配額，阿聯5月需將產量維持在每日約350萬桶，但其實際產能估計介於每日470萬至480萬桶之間。然，多年以來阿聯一直對OPEC配額感到不滿，並且在區域影響力上與最大產油國沙烏地阿拉伯角力。

CIBC Private Wealth總經理兼資深能源交易員巴濱（Rebecca Babin）指出，目前哈薩克可能還未準備好採取這一步，因為較小型的產油國從參與OPEC可從中受益，收入也更穩定。

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