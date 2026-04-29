布蘭特站回110美元 ! 美國汽油飆4年新高 美銀估 :下一站看150美元

油價破百只是起點？市場正在重估更高上限。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國加油族正在真實感受到油價衝擊。根據美國汽車協會 （AAA）最新數據，截至3月28日，全美汽油平均零售價格已升至每加侖4.18美元，創近4年新高，自2月底美國與以色列對伊朗發動軍事行動以來，汽油價格更已累計飆升超過40%，顯示能源衝擊正快速傳導至消費端。

報導指出，布蘭特原油週二突破110美元關口，一度最高觸及112.70美元/桶、漲幅達4.1%，創3週來新高。多家機構已調高油價預測；其中，高盛將2026年第4季布蘭特原油預測上調至90美元/桶，若海峽長期受堵，均價可能接近120美元/桶。美銀則預估，布蘭特原油今年均價恐達120美元/桶；若衝突重啟延伸至夏季，均價可能達到150美元/桶、甚至更高。

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專家指出，油價上漲的核心來自地緣政治失控。荷姆茲海峽封鎖持續，使全球石油供應出現前所未見的缺口。市場估計，全球庫存正以每日超過千萬桶的速度被消耗，供需結構在極短時間內從過剩轉為嚴重短缺。

在供應緊縮與談判僵局雙重夾擊下，油價持續走高。布蘭特原油已重新站上110美元，WTI原油也逼近100美元關卡，這波上漲的關鍵，在於美伊談判進展遲滯。白宮表示，正在評估伊朗最新提案，但強調核心立場未變，顯示短期內難以達成實質突破。

分析師指出，供給面壓力仍在擴大。最新估計顯示，波斯灣地區每日約1440萬桶產能受影響，推動全球庫存以每天1100萬至1200萬桶的速度下降，創歷史紀錄。原本2025年仍有每日約180萬桶過剩的市場，可能在2026年第二季轉為每日近千萬桶的供應缺口，速度之快前所未見。

在這樣的背景下，各大機構紛紛上調油價預測。高盛認為，若荷姆茲海峽恢復時間延後，布蘭特油價可能長期維持在100美元以上、甚至逼近120美元；美銀認為，若衝突持續，油價可能上看150美元。

花旗則預估，若荷姆茲海峽重開時間延後至5月底，並將0-3個月布倫特原油的目標價設定為120美元/桶。

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