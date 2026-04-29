阿聯突宣布退群 中東油市權力版圖開始鬆動 「關鍵訊號」出現

外媒指出，阿聯退出歐佩克，中東能源供應陷入危機。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在中東能源供應緊張之際，阿拉伯聯合大公國（阿聯）突然宣布退出石油輸出國組織 （OPEC）與OPEC+，震動全球能源市場。外媒指出，這個已加入近60年的核心成員選擇離場，不只是單一政策轉彎，更被視為產油國聯盟出現裂痕的關鍵訊號。

凱投宏觀（Capital Economics）首席氣候和大宗商品經濟學家大衛·奧克斯利（David Oxley）表示，該能源公司的退出可能會導致未來幾十年油價下跌，市場波動性增加。他補充，雖然阿聯國土面積不大，但如果其他成員國退出，或俄羅斯和沙烏地阿拉伯等國因此決定提高產量，其影響可能會非常重大。

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阿聯自1967年透過阿布達比加入OPEC，1971年建國後成為正式成員，而OPEC+則是2016年與其他產油國建立的擴大聯盟。這個體系長期掌控全球約40%原油供應，近年隨著美國產量大幅提升，其市場影響力逐漸下滑。

作為OPEC內少數仍擁有剩餘產能的大型產油國，阿聯的退出直接削弱聯盟對供應的控制力，也加劇其與實質領導者沙烏地阿拉伯之間的裂痕。過去幾年，阿聯已多次對配額制度表達不滿，認為限制了其擴產空間。

對美國而言，這項發展反而具有戰略意義。美國總統川普長期批評OPEC操縱油價，認為其推高全球能源成本。阿聯的退出，某種程度上削弱了OPEC的集體影響力，符合美方利益。

Crystol Energy執行長兼阿拉伯能源俱樂部秘書長卡羅爾·納赫勒博士表示，阿聯的這一決定「醞釀已久」。阿布達比一直致力於雄心勃勃的產能成長，但常常感到受到集團配額的限制，尤其是一些成員的遵守情況參差不齊。

據報導，阿聯一旦脫離OPEC約束，未來可在市場條件允許時自主提高產量，尤其是在荷姆茲海峽恢復通行之後，將具備更大彈性。官方表示，未來將依市場需求「逐步且審慎」增加供應。

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