馬斯克：OpenAI是他的點子 卻被其他高層掠奪

全球首富馬斯克。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕全球首富馬斯克週二（28日）在一場攸關OpenAI未來的關鍵訴訟中作證，稱OpenAI的點子、名稱全是他提出，之後卻被其他高層奪走，讓這家非營利機構淪為謀取利潤的企業，背叛了他和大眾。

《路透》報導，馬斯克在首日出庭作證時指出，OpenAI這個點子、名字都是他所提出，同時也幫助招募了核心團隊成員，將自己所知道的一切都教給他們，提供了所有初始發展的約3800萬美元（約新台幣12億元）資金。馬斯克還提到，自己動用了人脈關係協助提供OpenAI所需的運算能力，並親自與微軟執行長納德拉（Satya Nadella）以及輝達的執行長黃仁勳取得了聯繫。

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馬斯克表示，這項計劃的初衷就是為了幫助那些不會讓任何個人獲利的慈善機構，並稱，自己其實可以把他做成營利計劃，但他故意選擇不這麼做。馬斯克直言，如果允許對慈善機構進行「掠奪」，那麼美國的整個慈善體系就會被摧毀，這正是他所擔心的。

在馬斯克開始作證之前，OpenAI和其執行長奧特曼（Sam Altman）的律師告訴陪審員們，正是馬斯克看中了其中商機，資助了OpenAI的早期發展，推動這一機構成為營利企業。

律師薩維特（William Savitt）表示，馬斯克想要「掌控一切的權力」，只是失敗了才提起訴訟，馬斯克想要的是掌控局面，而大家之所以在這裡，是因為馬斯克的計劃「沒有得逞」。2023年，馬斯克創立自己的AI公司xAI，現在這家公司已併入SpaceX旗下。

OpenAI律師提到，OpenAI在2019年3月成了一家營利性企業，這一行動對於公司購買運算能力、聘請頂尖專家，以保持與Google的DeepMind AI實驗室的競爭力來說相當重要。

馬斯克的律師莫洛（Steven Molo）則向法院陳述表示，OpenAI吸引了包括微軟在內的投資人，這其實是被告們貪婪地想要賺錢，並強調，OpenAI不是讓人發財的工具。

2015年，馬斯克與奧特曼等人共同成立OpenAI，目標是開發出能造福人類的AI技術，同時抵禦Google等競爭對手的挑戰，當時的定位是「非營利性的AI研究公司」。在馬斯克離開了董事會13個月後，OpenAI成立了營利性子公司。

馬斯克要求OpenAI及其最大投資人之一的微軟賠償1500億美元（約新台幣4.73兆元），所得收益將捐給OpenAI的慈善機構。他同時也希望OpenAI能恢復為非營利組織，要求執行長奧特曼和總裁布洛克曼（Greg Brockman）卸下高層職務，並讓奧特曼離開董事會。

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