退休金差180萬！阿伯退休前夕悲揭「1選擇」代價

退休金少180萬！阿伯退休前夕悲揭拒絕調崗的代價。（示意圖，彭博）



〔財經頻道／綜合報導〕曾在1家大型金融機構工作的65歲男子高典（化名），曾先後在全國各地的分支機構工作，並在一線取得了顯著業績，然因家庭因素，拒絕調崗，最後決定留在東京總部，原對自己選擇無比欣慰，直到退休前夕，在詢問同事退休金時，才驚覺兩人退休金差了900萬日圓（約新台幣180萬），面對少得驚人的退休金，讓他開始為退休金不足而焦慮不已。

日媒報導，高典（化名）已於65歲達到強制退休年齡，目前在１家借調公司工作，年薪大幅下降。

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高典指出，女兒莫伊（化名）小時候，由於他的工作，他們一家人經常搬家。然而，當莫伊上小學五年級時，一切都發生了重大轉折。晚餐時，他提到他們可能又要搬家，莫伊頓時嚎啕大哭，苦苦哀求他。

“爸爸，我真的厭倦了被調動。一次又一次地離開我的朋友們，我很難過。”

儘管妻子沒有明說，但高典知道，在人生不熟的地方，公司提供的住宿安排讓他疲憊不堪，社交生活也讓他感到疲憊。「難道這就是我應該追求的職業道路嗎？為了達到某個職位，就要在全國各地奔波……」高典向妻子諮詢。

雖然可以選擇“異地工作”，但經過反復斟酌，他最終決定留在東京總部，因為他覺得：“如果我們不能像夫妻一樣生活在一起，結婚還有什麼意義呢？”、“畢竟，家人應該在一起”，以及“我不想錯過女兒的成長過程”。

從那時起，他拒絕了所有調任邀請，全心投入總部的工作，他在東京購置了房產，維持著穩定舒適的生活，讓家人過上了安穩的日子。莫伊也結交了許多摯友，臉上也多了許多笑容，他常常說：「能和朋友們在一起真好。」這讓他如釋重負。高典想必對自己的選擇感到無比欣慰。

然而，到了退休的時候，他卻始終無法擺脫遺憾。這是因為，當他向1位與他年齡相仿、關係密切的前輩同事詢問退休金時，對方回答說：「我？我記得好像是2900萬日圓（約新台幣580萬）左右。」而高典的退休金只有2000萬日圓（約新台幣400萬），相差900萬日圓。

“我知道會有這麼一天，但這就是我全部的退休金嗎……？我辛苦工作了那麼久，結果差距卻這麼大。”

高典原本以為只要在總部取得業績就能升職加薪，但他作為區域分公司經理卻始終無法積累足夠的經驗，逐漸被當作「區域限定員工」對待，不知不覺中，他在晉升競爭中慢慢落後。當時，高典以「為了家庭」為由拒絕調任，但如今退休在即，他卻開始為退休金不足而焦慮不已。

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