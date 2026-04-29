39歲男擁2000萬存款爽辭！半年後卻面臨「1窘境」超崩潰。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕現年40歲的單身漢拓也（化名），1年前由於淨資產達到１億日圓（約新台幣2000萬），於是遞交辭呈，開始了夢寐以求的財務自由生活，然而半年後，好友邀請他到新家做客，在目睹朋友孩子天真無邪的笑容，及孩子一遍遍的喊著他的名字，那種溫暖氣氛，與他在螢幕上看到的「股票價格數字」完全是兩個不同的世界，此讓他真正意識到自己為了自由，而失去了與人建立連結的珍貴東西。

日媒報導，“我為了獲得自由付出了那麼多努力，但是當我看到孩子們的笑容時，我開始思考真正的幸福究竟是什麼……”。

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拓也（化名）曾是東京１家大公司的職員，年收入900萬日圓（約新台幣180萬）。他一直單身，由於淨資產達到１億日圓（約新台幣2000萬），包括從父母那裡繼承的3000萬日圓遺產（約新台幣600萬），於是１年前他遞交了辭呈，開始了夢寐以求的財務自由生活。

退休後，拓也將大部分資產投資於穩健的投資，並將剩餘資金用於每天進行個股的短期交易。

“我可以隨時醒來，真是美好的一天！”起初，我很享受自由自在的生活方式，但漸漸地，我的生活變得混亂不堪。

拓也每天下午才醒來，穿著睡衣坐在電腦螢幕前，用Uber Eats點餐，3天洗1次澡，過著隱居的生活。

過了6個多月這樣的生活後，拓也收到了來自好友健二（化名）訊息，邀請函上寫著：「我蓋了新房子，要不要過來玩玩？我的孩子們都長大了，請你和他們一起玩吧。」拓也勉強去了，在百貨公司買了一件昂貴的玩具作為禮物，然後去拜訪了他最好的朋友的新家。

當他打開前門時，看到兩兄弟，1個上小學低年級，另1個上幼兒園，正在精力充沛地跑來跑去。

當健二向孩子們介紹他時，孩子們起初一臉困惑，心想：“這個人是誰？”，但很快，他們看到玩具後眼睛就亮了起來，並走向他，問 “叔叔，這個怎麼玩？”

在孩子們的牽手下，拓也加入了他們的捉迷藏和積木遊戲，他這才意識到，自己已經很久沒有這麼開懷大笑了，孩子們一遍又一遍地喊著他的名字，臉上洋溢著純真的笑容，而他的好朋友與妻子則在一旁平靜地看著他們。

那裡氣氛溫暖，與拓也正在螢幕上看到的「股票價格數字」完全是兩個不同的世界。

「我為了還債和維持生計而苦苦掙扎，但這些孩子是我活著的理由。現在你自由了，拓也，什麼能給你帶來最大的快樂呢？」健二臨別時的這番話深深觸動了拓也。

拓也漫不經心地回答道：「能用自己想要的方式過日子我就很開心了」，然後離開了健二的家，當他一回到家，就被一種強烈的空虛感所淹沒。

「我以為有了錢就會快樂。但是……」看到健二的孩子們臉上洋溢的笑容，拓也意識到自己真正想要的，是與人建立連結的感覺。為了自由，他失去了一些珍貴的東西。

專家表示，當你提前退休離開公司時，職場人際關係就斷了，即使你有足夠的錢安享晚年，也有很多人因為整天因缺乏與他人互動，而感到強烈的孤獨和孤立。

若不想陷入此困境，在實現財務自由之後，除了財務規劃之外，如何建立和維持能夠取代工作的社會關係（第三空間）也同樣重要。

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