無視英相施凱爾警告！俄羅斯近百艘「影子艦隊」穿越英國水域

2026年4月10日，俄羅斯影子艦隊的船隻停泊在愛沙尼亞瓦因德洛附近芬蘭灣的非官方錨地。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕無視英相施凱爾威脅，路透報導，施凱爾上個月決定允許英國軍方登上俄羅斯所謂「影子艦隊」的船隻檢查或扣押，但這一決定並未對途經英國水域的船隻數量產生明顯影響，數據顯示，過去1個月內，少有98艘受英國制裁的俄羅斯船隻通過了英國水域。

報導指出，目前尚未宣布對這些船隻進行登船檢查或扣押。這些船隻的所有權結構通常不透明，可以運輸石油、穀物和武器，通常是為了支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

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倫敦證券交易所集團的追蹤數據顯示，有63艘船從英吉利海峽海岸線12海浬範圍內通過，英吉利海峽是波羅的海和南歐之間最直接的航線。

另有35艘船途經英國專屬經濟區，該區域從海岸線向外延伸至200海裡，主要位於蘇格蘭北部附近。

「你必須迅速進行登船檢查，否則這些船隻就會認為這只是一個空洞的威脅，而這正是我們現在所處的令人遺憾的局面，」總部位於華盛頓的大西洋理事會的海事安全專家伊麗莎白·布勞說道。

近幾個月來，包括法國、比利時和瑞典在內的其他歐洲國家也曾登船檢查並扣押俄羅斯「影子艦隊」船隻。

英國國防部沒有回應關於其相對不作為的置評請求。

克里姆林宮表示，對克里姆林宮船隻的制裁是非法的，並稱英國的最新政策是“極具敵意的舉動”，可能會招致報復。

分析人士表示，英國缺乏後續行動反映了幾個挑戰，包括缺乏專門的執法海岸防衛隊（不像法國或瑞典），以及處理如此多船隻的法律和經濟複雜性。

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