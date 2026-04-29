2026產業預測出爐！AI伺服器年增12％ PC、手機同步轉弱

資策會產業情報研究所發布趨勢預測，指出2026年呈現伺服器成長、PC與手機轉弱的趨勢。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕資策會產業情報研究所（MIC）發布最新資通訊（ICT）產業趨勢預測。整體來看，在地緣政治與政策變數升溫之際，AI應用持續深化，成為支撐產業成長的關鍵動能，也推動全球供應鏈加速調整。

資策會產業顧問李建勳指出，當前全球ICT產業面臨多重壓力，包括美伊地緣衝突推升能源與運輸成本，以及美國政策可能整合關稅並結合市場准入機制，進一步增加經濟不確定性，壓抑終端市場需求。不過，AI技術快速落地與布建，仍為產業注入成長動能。

請繼續往下閱讀...

從產品出貨來看，2026年呈現「伺服器成長、PC與手機轉弱」的兩極化趨勢。MIC預估，全球筆電出貨約1.65億台、桌機6382萬台，年減幅分別達9.7%與9.3%；伺服器出貨則達1619萬台，年成長12.4%。

PC市場疲弱，主因在於記憶體、儲存與CPU等關鍵零組件價格上漲，推升終端售價，進一步壓抑消費需求。相較之下，伺服器市場受惠於AI需求爆發持續擴張，隨著AI訓練與推論需求增加，雲端服務商資本支出倍增，加上新興雲端服務（Neocloud）崛起，帶動整體出貨成長；其中，AI伺服器占比持續提升，2026年將達27.6%，並預估2030年進一步攀升至36.7%。

在通訊產品方面，MIC預估2026年全球智慧型手機出貨約11.3億支，年減8.8%。主要受到記憶體價格上漲，以及中東局勢帶動油價、運費與匯率波動，影響消費者購買意願。

產業顧問李建勳進一步指出，2026年記憶體價格上漲，以中低階手機受到的衝擊最大，而高階市場憑藉品牌溢價與成本轉嫁能力，受影響幅度有限。在品牌表現方面，Apple、三星（Samsung）表現優於陸系品牌，其中Apple於2025年重返龍頭，其高階產品策略與供應鏈掌控優勢在2026年持續發酵，Samsung因中低階手機市場受較大衝擊，下滑至第二名。

網通設備方面，Wi-Fi 7與10G PON等新規格滲透率持續提升，有助帶動產值成長，但受到零組件缺料與成本上升影響，2026年下半年出貨仍存在不確定性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法