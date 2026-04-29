全球債務拉警報！戴蒙警告：未來可能出現「某種債券危機」

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕摩根大通執行長戴蒙週二警告稱，不斷上升的政府債務水平可能會引發債券市場危機，他敦促政策制定者在市場迫使他們採取行動之前採取行動。

CNBC報導，戴蒙發表這番言論是為了回應一個問題，即他是否擔心「世界各地以及貴國」不斷上升的政府債務水平。

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「照目前的情況來看，將會出現某種債券危機，到那時我們就不得不應對了，」戴蒙在挪威主權財富基金舉辦的投資會議上說道。

「我並不太擔心我們能否應對，」戴蒙說。 “我只是覺得，成熟的做法應該是主動應對，而不是放任不管。”

全球市值最大的銀行掌門人戴蒙表示，歷史表明，如今日益複雜的風險組合可能會以不可預測的方式疊加。雖然具體時間尚不確定，但如果不應對這些壓力，調整很可能是在動盪之後而非透過深思熟慮的政策舉措來實現。

戴蒙表示，增加風險的因素很多，比如地緣政治、石油、政府赤字等等。這些因素可能會消失，也可能不會，我們不知道究竟是什麼樣的因素共同作用導致了這個問題。

債券危機很可能意味著殖利率突然飆升和市場流動性崩潰，投資者爭相拋售，買家撤退，通常會迫使中央銀行作為最後的買家介入。

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