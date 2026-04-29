金管會：外價金規模9111億元 可抵禦台幣升值10.6％

金管會表示，整體外匯價格變動準備金規模達9111億元，可抵禦台幣升值10.6%的升值衝擊。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕壽險業自 2026 年起實施匯率會計新制，透過「AC 債券攤銷法」降低匯率對財報造成的波動，金管會保局表示，截至今年3月底，壽險業國外投資之避險比率為45.15%，整體外匯價格變動準備金規模達9111億元；在極端情境下，即便國外投資全數匯回，現有準備金，仍可抵禦台幣升值10.6%的升值衝擊。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，壽險業整體外匯避險比率約為45.15%，避險結構仍以換匯交易為主，占比超過75%，遠期外匯與無本金交割遠期外匯（NDF）合計占比低於25%，顯示業者避險策略仍偏向穩健。

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蔡火炎指出，目前壽險業累積的各項外匯準備金，合計約達9111億元，可作為吸收匯率波動的重要緩衝。

進一步觀察壽險業海外曝險，截至3月底，壽險業國外投資未避險部位約為8兆6073億元。以目前匯率水準估算，等同新台幣可承受約3.3元至3.4元的升值幅度，顯示整體風險承受能力仍具一定韌性。

針對外界關注外價金變動，保險局指出，2月底外價金為6277億元，至3月底下降至6214億元，主要與匯率變動及避險操作損益有關。3月新台幣貶值約2.28%，理論上應有助於外價金增加，但由於壽險業在衍生性商品避險部位產生損失，且該損失大於資產端匯兌收益，導致外價金反而出現小幅下降。

換言之，匯率貶值雖有利帳面資產評價，但避險部位損失、會抵銷甚至超過收益，進而影響準備金水位。

金管會表示，新台幣已轉為升值趨勢，理論上外價金有機會回升，但升值幅度不若3月貶值幅度明顯，因此，最終增減情況仍須觀察月底匯率表現。

整體而言，金管會認為，在現行避險機制與準備金制度下，壽險業對匯率波動仍具備一定吸收能力，但仍須持續關注新台幣走勢與全球金融市場變化對資產配置與避險策略的影響。

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