外媒警示「台積電條款」鬆綁風險 股價接近「這價位」預示市場過熱

分析家指出，「台積電條款」鬆綁政策可能會加強台灣對台積電的依賴，增加經濟和市場的集中風險。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電正在加緊生產下一代晶片並提升全球產能，分析師普遍對人工智慧驅動的成長持樂觀態度，但同時也指出了市場估值和對台股集中度的風險。

台灣金管會正式鬆綁台股基金與主動式ETF單一持股比例上限，可從10%大舉調升至25%。此項被市場稱為「台積電條款」。

請繼續往下閱讀...

外媒Benzinga報導，新加坡最大的證券公司大華繼顯（UOB-Kay Hian）分析師王琦（音譯Qi Wang）週二（28日）告訴CNBC，台灣提高單檔股票交易上限的措施將增加流入台積電的資金，但也會加劇長期集中風險。

Qi Wang預計，更高的持股比例上限（從10%提高到25%）將為台積電帶來約300億至400億美元的國內資金流入，他稱此舉是監管機構解決基金經理難以追踪台積電佔據主導地位的基準指數問題的積極舉措。他指出，台積電股票佔台灣加權指數的40%以上，佔MSCI 台灣指數的60%以上，因此先前的上限限制了其價值。

然而，Qi Wang警告說，這項鬆綁政策可能會加強台灣對台積電的依賴，增加經濟和市場的集中風險。

他表示，只要人工智慧資本支出（預計在美國將增長約50%至60%）保持穩定，台積電在先進人工智慧半導體領域仍將保持「非常有利的壟斷地位」，並且是「必持股的公司」。但他同時提醒投資人，可能需要重新評估2026年以後的成長預期。

Qi Wang表示，資金流入可能會支撐股價，但隨著時間的推移，會加劇人們對該公司的擔憂。從基本面來看，投資人應該關注人工智慧驅動的成長，而不是價格預測。

報導也引述國泰期貨顧問分析師蔡明翰表示，台積電本益比歷史區間落在20倍到30倍，市場預估今年每股盈餘將逼近百元水準，現階段本益比約25倍，仍在合理區間；若台積電本益比突破29倍、股價逼近3000元，可能預示著市場過熱，並給整個市場帶來壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法