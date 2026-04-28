外幣保單前2月保費大增54％ 創4年新高

金管會保險局今（28）日公布最新統計，今年截至2月底，外幣保險商品新契約保費收入達新臺幣1037.54億元，較去年同期673.54億元大幅成長54%，創4年來同期新高。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕外幣保單買氣續夯！金管會保險局今（28）日公布最新統計，今年截至2月底，外幣保險商品新契約保費收入達新臺幣1037.54億元，較去年同期673.54億元大幅成長54%，創4年來同期新高，顯示外幣保單市場明顯回溫。

其中，外幣保單占整體新契約保費收入比重，達42.56%，較去年同期38.95%提升，反映民眾配置外幣資產需求升溫。

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保險局副局長蔡火炎表示，從商品結構觀察，外幣保單仍以「傳統型」保單為主，今年前2月傳統型保險新契約保費收入為879.76億元，占比高達85%；「投資型」保險則為157.78億元，占比15%。

進一步分析，「投資型」今年前2月保費收入為新臺幣157.78億元，年增率達67%；「傳統型」賣出新臺幣879.76億元，年增率為52%；其中，總計今年前兩個月就銷售千億元，年成長54%，合計熱賣1037.54億元。

其中，前2月的壽險業辦理外幣保險商品業務前三名，「投資型」新契約保費收入前三名公司：依序為國泰人壽、安聯人壽、新光人壽。「傳統型」新契約保費收入前三名公司：依序為富邦人壽、新光人壽、台灣人壽。

進一步看，若依「幣別」分析，美元商品仍為市場主力。根據統計，今年前2月美元保單新契約保費收入達32.67億美元，其中，「傳統型」保單商品27.84億美元，占大宗；「投資型」保單則為4.83億美元。

針對今年外幣保單大幅成長原因，蔡火炎分析，「投資型」保單部分，年增率高達78%，其中，主要受惠於壽險公司與銀行通路合作推出美元新商品，擴大銷售動能；在「傳統型」保單方面，美元保單表現亮眼，年增幅達60%。

保險局指出，主要受利率變動型及分紅保單吸引力提升帶動，使美元計價商品買氣升溫。

相較之下，澳幣與人民幣的「傳統型」保單買氣，明顯呈現下滑。蔡火炎說明，雖澳洲央行今年2月升息至3.85%，但仍低於去年同期約4.1%的水準，使澳幣的保單利率吸引力下降；至於人民幣因整體利率環境偏低，影響投資誘因，統計顯示，傳統型保單今年前2月銷售0.24億人民幣，較去年同期衰退減少33%。

不過，保險局也提醒，外幣保單涉及匯率風險，由於保費收付、保單價值與保單貸款等均以外幣計價，未來若兌換回新臺幣，可能因匯率波動產生匯兌損失。

蔡火炎表示，因外幣保險商品收付幣別為特定國家貨幣，若該國發生政策劇變或經濟不穩等情形，可能對當地金融市場與匯率造成影響，進而影響保單價值與投資成果。提醒消費者購買前，應詳加瞭解投資標的國家的整體情勢，審慎評估自身風險承受能力，以確保自身權益。

尤其，金管會並呼籲，保險業銷售外幣保險商品時，應瞭解及評估消費者對匯率及政治經濟等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利本項業務穩健經營及維護消費者權益。

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