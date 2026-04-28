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不出海就出局！中國比亞迪Q1利潤暴跌55％

2026/04/28 21:15

比亞迪第一季出口佔交付總額46%。（法新社）比亞迪第一季出口佔交付總額46%。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國最具獲利能力的最大電動車企比亞迪公佈，今年第1季淨利40.9億人民幣，年減55%，營收1502億人民幣，年減11.8%。隨著比亞迪透過擴大出口，抵銷內需市場疲軟的衝擊，該數據符合預期。

南華早報報導，受中國國內市場成長放緩影響，比亞迪今年第1季營收創2024年第2季以來最差季度表現，淨利也創2023年第1季以來最低水準。

海外銷售升高有助於比亞迪抵銷內需市場的疲軟。比亞迪3月出口逾12萬輛電動車，為連續第5月出口超過10萬輛車。

比亞迪第1季出口量佔其交付總量近46%，較2025年佔全年交付量23%翻倍。儘管比亞迪沒有公佈其海外銷售利潤，但普遍認為，中國電動車企的海外獲利高於國內，因為國內市場深陷惡性價格戰。

摩根大通亞太地區汽車研究主管賴以哲（Nick Lai）指出，在中國市場，車企平均每輛車的淨利約5000元人民幣（2.3萬台幣）。他去年10月表示，在海外市場，該利潤可能高4倍，達2萬人民幣（9.3萬台幣）。

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