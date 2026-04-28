辜仲諒現身！中信銀忠孝分行搶案驚魂後 大股東親赴第一線慰問

中信銀行忠孝分行日前遭搶，行員英勇義舉獲臺北市政府表揚，中信金大股東辜仲諒更率隊慰問。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）旗下子公司中國信託銀行忠孝分行24日發生搶案，所幸分行全體行員日常嚴謹的訓練、臨危不亂，加上警方專業執法，短時間內成功化解危機，不但今（28）日獲臺北市政府表揚，前（27）日中信金大股東辜仲諒、中信銀行個人金融執行長楊淑惠、中信金獨董楊聲勇、中國信託育樂公司董事長陳國恩等人，更已聯袂前往忠孝分行慰問。

中信金指出，有鑑於忠孝分行行員堅定守護中國信託企業核心價值的具體作為，成為中國信託同仁的典範，中信金控獨立董事楊聲勇代表中信金控，肯定第一線同仁恪盡職守，將人身安全放在最優先的位置，以專業與責任感，攜手警方化解危機，在沒有人員及資產受損的情況下，守住最重要的安全底線。

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中信金轉述，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒特別表達欽佩及感謝之意，表示忠孝分行同仁勇敢及沉穩應對，在面對危機與利益面，以守護人身安全為第一位，是最高水準的表現。

辜仲諒表示，中國信託之所以成為臺灣金融業者的領先指標，就是因為所有同仁認同We are family的品牌精神，中國信託就像是相互支持的大家庭，以將心比心、待人如親的態度落實企業文化，辜仲諒感佩同仁的無懼，更讚許這群同仁是值得學習的榜樣。

中信金強調，「人才」是中信金控最重要的資產，也是中信金控創辦人辜濓松所堅守傳承的經營核心，也在本次的事件中體現其價值。

中信金控落實安全防護機制，定期辦理各項演練，依職責分工編組實境演練強化同仁流程熟悉度及臨場反應，與轄區分局緊密配合，累積深厚默契及支援力。本意外發生後，隨即啟動關懷與支持機制，優先安撫客戶情緒，確認身心狀況並提供協助，同時兼顧隱私並安排安全離場。對同仁則提供關懷與心理支持，藉由專業諮詢資源，主管親訪家庭等方式，協助同仁紓壓及穩定情緒，也以內部支援調度等方式，確保營運迅速恢復正常，將衝擊降至最低。

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