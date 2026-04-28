三星退出「這個產品」市場 1台廠吃到肥肉！營收激爆

三星最近退出MLC儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場，為台灣NAND製造商騰出空間。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒綜合報導，三星最近退出MLC儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場，為台灣NAND製造商騰出空間，使旺宏電子營收成長382%。

wccftech和trendforce報導指出，三星關閉了其MLC NAND業務，以專注於高端NAND產品。雖然這導致入門級平台的記憶體和NAND市場短暫中斷，但其他廠商已經填補這一空白。台灣公司旺宏電子正加倍投入NAND業務，並實現營收的大幅成長。

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旺宏董事長吳敏求指出，國際大廠將產能轉向高容量產品，低容量如4GB～32GB市場供給出現缺口，旺宏成為少數具備穩定供應能力的業者。轉單效應帶動eMMC單季營收季增94％，年增率更高達3993％；整體NAND營收年增亦達382％，營收占比從去年同期的11％飆升至30％。

NAND快閃記憶體仍然面臨供應短缺，這導致旺宏提高SLC NAND和NOR快閃記憶體產品的價格。預計到2026年第二季度，NOR和SLC NAND的接觸價格將上漲100%。該公司目前生產96層3D NAND快閃記憶體已全數出貨，192層NAND快閃記憶體已接近量產，300層以上的NAND快閃記憶體正在研發中。

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