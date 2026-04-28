金價有底氣！若守住「這價位」可望攻上5000美元

經濟學家表示，如果金價維持在4650美元以上，那麼金價可望繼續上漲至4900美元，短期前景樂觀。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（28日），由於高油價加劇通膨的擔憂，金價跌至三週以來的最低點。現貨黃金下跌1.1%，至每盎司4628.63美元，為4月7日以來的最低水準。6月交割的美國黃金期貨下跌1.1%，至每盎司4642.90美元。同時，投資人正等待本週各國央行的重要決定，判斷中東衝突是否改變了利率前景。

經濟學家穆罕默德·薩拉赫（Mohamed Salah）表示，如果金價維持在4650美元以上，那麼金價可望繼續上漲至4900美元，短期前景樂觀。他也強調，美國經濟的通膨壓力仍然是支撐黃金價格的主要因素，鑑於全球市場持續存在不確定性，他預測金價將在年中之前達到5000美元以上的水平。

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薩拉赫接受阿拉伯電視台商業頻道採訪時解釋，由於投機交易減少，黃金價格最近相對穩定，這在很大程度上使市場恢復正常走勢。與往年相比，黃金價格目前的走勢更符合清晰的基本面。

全球貨幣政策趨勢，特別是美國聯準會的決策，在決定黃金走勢方面起著關鍵作用，值得注意的是，市場目前普遍預期利率在當前時期將保持不變。

薩拉赫指出，聯準會主席鮑爾在記者會上的語氣將是影響黃金價格走勢的關鍵因素，因為任何貨幣緊縮或延遲降息的跡像都可能支撐貴金屬價格上漲。

Marex分析師Edward Meir表示，地緣政治仍然影響黃金價格的主要驅動因素。如果美國和伊朗達成協議或臨時協議，美元應該會走弱，黃金價格可能會向上突破。

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