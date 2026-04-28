零股精進方案 證期局：12月底前完成評估 最快明年下半年上路

證期局表示，零股是否開放當沖，會考量市場意見，並且已責成證交所、櫃買中心兩大交易所研究。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會證期局今天表示，有關零股精進方案之研議，各方有共識，盤中零股交易可望從9:10提前至9點，同步開盤時間，最快修正調整會在明年7月，整股縮小交易單位，證交所會在今年12月提出分析意見；證期局表示，零股是否開放金融槓桿、當沖，會考量市場意見，並且已責成證交所、櫃買中心兩大交易所研究。

對於零股是否開放當沖與信用交易，證期局主秘王秀玲今天鬆口表示，不排除進行評估；台股目前零股交易限制，包括：不開放當沖、不開放信用交易等。

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零股跟整股交易制度，是否一致精進時間表？王秀玲說，包括提前時間、逐筆交易或開放當沖借券，甚至達到完全零股等，今年第三季後才會收集完意見，最快12月底前評估報告。

王秀玲表示，現階段是收集市場參與者的意見，包括券商、資訊廠商及周邊單位、股代等，交易所預計第三季後才會收集完各界意見，需要審慎評估，預估最快要等今年底，才會提供評估報告。

王秀玲表示，零股市場的制度，有需要再精進研議，金管會正請交易所、櫃買中心有成立一個專案，持續研議精進措施。其中，我們希望可讓零股交易投資人交易上，跟整股有一致或公平的作法，並兼顧風險及券商作業負擔等。

在修法進度方面，她表示，金管會有一些法規、制度的檢討修正及系統的改進，目前較有可能修正調整的是目前9點10分開始交易，提前到上午9點；一般來說，證券法規及系統調整，正常系統調整的前置作業需要6個月，因此，最快時程是明年（2027年）下半年，7月可以上路。

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